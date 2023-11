Herbalife Ltd, anciennement Herbalife Nutrition Ltd, est une entreprise mondiale de nutrition. La société vend des produits de gestion du poids, de nutrition ciblée, d'énergie, de sport et de remise en forme, ainsi que d'autres produits de nutrition à un réseau de membres indépendants (les membres) et par leur intermédiaire. En Chine, la société vend ses produits à des fournisseurs de services indépendants et à des représentants commerciaux, et par leur intermédiaire, à des clients et à des clients privilégiés, ainsi que par l'intermédiaire des plates-formes de vente au détail exploitées par la société, le cas échéant. Elle vend ses produits sur 95 marchés à travers le monde. La société vend ses produits dans cinq régions géographiques : Amérique du Nord ; Amérique latine, qui comprend le Mexique, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale ; Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA), qui comprend l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique ; Asie-Pacifique (à l'exclusion de la Chine) ; et Chine. La société opère à travers deux segments : Le segment primaire et la Chine. Le segment primaire comprend les régions Amérique du Nord, Amérique latine, EMEA et Asie-Pacifique.

Secteur Transformation des aliments