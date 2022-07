Herbalife Nutrition présente un nouveau produit pour aider les consommateurs à retrouver le chemin d'un mode de vie sain

Herbalife Nutrition a présenté son dernier produit scientifique, Fat Release, pour soutenir le mode de vie sain et actif de ses consommateurs. Selon une récente étude américaine réalisée par OnePoll, la personne moyenne se gave de nourriture malsaine trois soirs par semaine, et lorsqu'une personne s'efforce de maintenir un mode de vie sain ou de perdre du poids, les excès affectent ses objectifs de santé. Ce produit permet d'éliminer les graisses des aliments afin que les consommateurs restent sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs de santé. Bien que ce nouveau produit ne soit pas un produit autonome de perte de poids, il peut être utile aux consommateurs qui se font plaisir et mangent des aliments gras dans le cadre d'un repas, s'il est consommé dans les deux heures qui suivent le repas. Fat Release est formulé avec Litramine®, l'ingrédient bénéfique du produit, qui est dérivé de la figue de Barbarie et est un ingrédient breveté de fibre de cactus qui aide à éliminer la graisse des aliments. Le paquet de bâtonnets en poudre à la saveur Fruit Twist contient 30 portions individuelles et peut être consommé directement à partir du paquet, sans eau, ou ajouté à 8 oz. d'eau chaude ou froide.