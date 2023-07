Herc Holdings Inc. est un fournisseur de location de matériel. La société propose un portefeuille d'équipements à la location. Outre son activité principale de location d'équipements, la société vend des équipements d'occasion et des fournitures pour entrepreneurs telles que des consommables de construction, des outils, du petit matériel et des fournitures de sécurité ; elle propose des services de réparation, d'entretien, de gestion des équipements et de formation à la sécurité à certains de ses clients ; elle propose des services de relocation d'équipements et fournit une assistance sur site à ses clients, ainsi que des services auxiliaires tels que le transport d'équipements, la protection de la location, le nettoyage, le ravitaillement en carburant et la main d'œuvre. Sa flotte comprend des équipements aériens, de terrassement, de manutention, des camions et des remorques, des compresseurs d'air, de compactage et d'éclairage. Son activité ProContractor se concentre sur les outils et équipements de qualité professionnelle et propose des services basés sur des solutions spécifiques à l'industrie, qui comprennent la production d'énergie, le contrôle du climat, l'assainissement et la restauration, les pompes, l'étayage de tranchées, le studio et l'équipement de production.