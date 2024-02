Hercules Capital, Inc. est une société de financement spécialisée. La société se concentre sur la fourniture de solutions de financement aux entreprises soutenues par du capital-risque et aux entreprises soutenues par des institutions dans une variété de secteurs de la technologie, des sciences de la vie et des technologies durables et renouvelables. Elle est structurée comme une société d'investissement à capital fixe, non diversifiée et gérée en interne. Ses objectifs commerciaux sont d'augmenter son revenu net, son revenu net d'investissement et sa valeur nette d'inventaire (VNA) grâce à ses investissements dans des instruments de dette structurée ou de dette garantie de premier rang de sociétés soutenues par du capital-risque et des institutions dans une variété d'industries liées à la technologie, à des rendements attrayants. Il investit dans une gamme de sociétés actives dans les sous-secteurs de l'industrie technologique caractérisés par des produits ou des services qui nécessitent des technologies avancées, notamment, les logiciels et le matériel informatique, les systèmes de mise en réseau, les semi-conducteurs, les biens d'équipement pour semi-conducteurs, l'infrastructure des technologies de l'information et autres.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds