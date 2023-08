Hercules Hoists Limited s'occupe d'équipements de levage et de manutention. Les secteurs d'activité de la société comprennent les équipements de manutention et l'énergie éolienne. La société propose une gamme de produits et de services, notamment la fabrication, la vente, la distribution et la commercialisation de palans mécaniques, qui comprennent des poulies à chaîne, des palans à levier à cliquet, des machines de traction et de levage, des palans électriques à chaîne et des palans à câble ; des grues, qui comprennent des grues à un seul rail, des ponts roulants électriques, des grues légères à profil et à flèche, des solutions de stockage et de récupération, notamment des gerbeurs au sol et des racks à roulettes, et des treuils. La société fournit également des solutions d'automatisation de la manutention. Les marques de produits de la société comprennent Indef, iStacker, iCrane, Stier et Hercules. Elle dessert divers secteurs industriels verticaux, notamment l'automobile et l'auto-ancillaire, le secteur de l'énergie et de l'électricité, le secteur des infrastructures, l'ingénierie lourde et légère, l'acier et les métaux, et la logistique.

Secteur Machines et équipements industriels