(Alliance News) - Hercules Site Services PLC a annoncé mercredi avoir décroché de nouveaux contrats d'une valeur de 5,8 millions de livres sterling pour des projets de traitement et de gestion des eaux usées en Angleterre.

La société de fourniture de main-d'œuvre pour le secteur des infrastructures au Royaume-Uni, basée à Cirencester, en Angleterre, a déclaré que Thames Water Utilities Ltd lui avait accordé 3,8 millions de livres sterling pour des travaux sur six de ses sites. Le contrat le plus important de Thames Water, d'une valeur de 2,2 millions de livres sterling, concerne des installations de traitement des eaux usées à Crawley, dans le sud de l'Angleterre.

En outre, Hercules s'est vu attribuer 2 millions de livres sterling par Anglian Water Services Ltd pour deux sites, dont 1,3 million de livres sterling pour une station de pompage d'eau à Etton, près de Peterborough, en Angleterre.

Paul Field, directeur de la construction, a déclaré : "Ces nouveaux contrats témoignent de notre position solide en tant que fournisseur de confiance de l'industrie britannique de l'eau et s'ajoutent aux contrats déjà annoncés en septembre avec ces deux clients importants.

"L'industrie britannique de l'eau s'est engagée à investir 10 milliards de livres sterling pour fournir un réseau d'infrastructures plus propre et plus sûr, et Hercules est bien placée pour contribuer à la réalisation de cet objectif grâce à son expertise dans ce domaine.

Les actions d'Hercules étaient en hausse de 5,9 % à 25,95 pence chacune à Londres mercredi matin.

