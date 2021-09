Anthony Planté, nouveau Directeur Commercial Réseau Enseigne : VM confirme ses ambitions

VM poursuit sa dynamique et accueille Anthony Planté, son nouveau Directeur Commercial Réseau Enseigne VM. Membre du Comité de Direction, il est rattaché à Éric ROUET, Directeur Général de la branche négoce du Groupe HERIGE. Au-delà du renforcement de la dynamique commerciale, il aura pour mission de mettre en oeuvre la transformation de l'enseigne. Les directeurs régionaux lui sont rattachés et assurent l'application de ce plan d'actions sur l'ensemble des territoires Loire, Vendée, Touraine Poitou, Niort Charente, Normandie et Aquitaine.

Cet ingénieur diplômé de l'ESSEC, fort de ses 23 années d'expérience dont 7 dans la distribution de bois et de matériaux, accompagnera l'entreprise dans son ambition de devenir le leader dans le Grand Ouest de la France. Dans la lignée de la feuille de route « VM is back II », cet homme de terrain contribuera activement aux ambitions de l'enseigne, en stimulant son développement et sa rentabilité.

Anthony Planté, Directeur Commercial Réseau Enseigne VM

« Ces premiers jours de prise de fonction m'ont permis de découvrir une entreprise forte avec de grands potentiels et un haut niveau d'exigence. La satisfaction client, pilier fondamental de la feuille de route d'Éric Rouet, sera au coeur de mes priorités.

La modernisation de nos points de vente et de notre parcours client, ainsi que notre esprit de proximité, vont contribuer à relever le défi. J'attache une grande importance à l'épanouissement des équipes, engagées et motrices, qui recèlent de vraies bonnes idées. Ma mission consistera également à simplifier leur quotidien. Leur donner toutes les clés pour libérer leurs talents, au service de nos clients qui doivent trouver en VM un partenaire professionnel facilitateur de quotidien. ».

Dates clés Anthony Planté

2014-2021 Directeur de l'offre, membre du COMEX, investisseur, LBO Bois & Matériaux

2013-2014 Directeur des projets internationaux, Enseignes ICI PARIS XL - The Perfume Shop - Marionnaud international

2007-2012 Directeur Marchandises, Marionnaud

2001-2007 Directeur Achats & Category Management, Home Care & Personal Care, Carrefour

1999-2001 Responsable contrôle de Gestion commerciale PGC, Carrefour

1998-1999 Marketing Manager, Comptoirs Modernes - enseignes STOC-COMOD-Marché, Carrefour

À propos de VM

Présent sur le Grand Ouest de la France, VM distribue des matériaux de construction et de rénovation et fait de la dimension conseil le coeur de son activité. Au service des professionnels du bâtiment et des particuliers à projet, son réseau de 77 points de vente équipés d'espace libre-service, propose des solutions en couverture, gros oeuvre, cloison, plafond, isolation, bois, panneaux, carrelage et salle de bain, aménagement intérieur et extérieur, outillage… LNTP est l'enseigne spécialisée de négoce de matériaux destinée aux travaux publics (voirie, assainissement des eaux usées et pluviales, et aménagement urbain). VM est l'activité spécialisée de négoce de matériaux du Groupe HERIGE. www.vm-materiaux.fr

» Télécharger le communiqué de presse (pdf - 115 Ko)