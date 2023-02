EDYCEM DÉMOCRATISE SA DÉMARCHE VITALISS® : Il ambitionne de commercialiser à 2030 90 % de bétons à empreinte carbone réduite dont 40 % de Score A et A+

23/02/2023 à 14h08

Alors que près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre est émis par le secteur du bâtiment, EDYCEM s'engage pour une construction responsable et durable. L'indépendant du Grand Ouest prend la hauteur de l'enjeu en accélérant l'innovation. Le béton reste un matériau d'avenir et il est impératif de réduire son empreinte environnementale. Une prise de conscience que l'entreprise, orientée vers la conception et la production de solutions minérales innovantes et durables, a concrétisée dès 2015 par la signature d'une Chaire de Recherche avec l'Ecole Centrale de Nantes, marquant ainsi les premiers travaux de R&D sur les bétons à empreinte carbone réduite.

Aujourd'hui, EDYCEM confirme et accélère sa trajectoire carbone. Sa stratégie ambitionne la démocratisation et la systématisation de l'utilisation des solutions les moins carbonées sur le plus grand nombre d'ouvrages, en commercialisant les bétons scorés C, sur l'échelle VitaScore, au prix équivalent du béton courant. Une posture qui permet d'embarquer largement son écosystème dans cette dynamique.

Cette démarche VITALISS® tend ainsi à :

faire du béton score C le matériau courant EDYCEM,

commercialiser 90 %* des bétons dans les scores C à A+ à horizon 2030 ,

, dont 40 % de score A et A+.

Cet engagement vise à accompagner ses clients dans les enjeux réglementaires et sociétaux, renforcés par la mise en place de la RE2020.

La démarche Vitaliss® d'EDYCEM s'appuie sur un engagement fort en matière de construction durable. Progressivement, l'ensemble des bétons produits et mis sur le marché devront réduire leurs émissions carbone.

Cette démarche repose sur 3 piliers :

rendre les solutions à empreinte carbone réduite accessibles à tous les budgets , y compris aux primo-accédants, dans l'objectif de les démocratiser en faisant du Vitaliss ® score C le béton courant d'EDYCEM ,

, y compris aux primo-accédants, , offrir un large panel de solutions pour répondre aux besoins et particularités de chaque projet, à travers les 4 scores allant de C à A+,

pour répondre aux besoins et particularités de chaque projet, à travers les 4 scores allant de C à A+, innover au travers de la Chaire de recherche avec l'École Centrale de Nantes afin de développer des solutions toujours plus performantes et vertueuses sur un plan environnemental.

« Depuis 2021, nous travaillons au déploiement opérationnel des bétons à empreinte carbone réduite. Initialement une gamme en marge de notre offre « classique », Vitaliss® a progressivement évolué vers une démarche globale impactant l'ensemble de nos bétons prêts-à-l'emploi. En l'espace d'un an, la quasi-totalité de notre dispositif est désormais en capacité de produire du béton scoré entre C et A+. ».

Olivier COLLIN, Directeur Général EDYCEM

La formulation des bétons selon la démarche Vitaliss® permet d'atteindre des réductions d'émissions de CO 2 allant de 20 à plus de 50 % par rapport aux bétons traditionnels, tout en présentant des propriétés de résistance et de durabilité au moins équivalentes. Quatre classes de réduction d'émissions de CO 2 s'appuient sur le référentiel VitaScore. Ce dispositif permet d'évaluer la contribution positive à la baisse de l'empreinte carbone dans les bétons par rapport à une formule en base CEM I :

Vitaliss ® A+ : réduit les émissions de CO2 au-delà de 50 %,

A+ : réduit les émissions de CO2 au-delà de 50 %, Vitaliss ® A : de 40 à 50 %,

A : de 40 à 50 %, Vitaliss ® B : de 30 à 40 %,

B : de 30 à 40 %, Vitaliss® C : de 20 à 30 %.

Largement implantée dans l'Ouest, EDYCEM a renforcé au fil du temps son ancrage local et cette proximité avec ses clients, deux marqueurs forts de son histoire. Avec l'acquisition de trois nouvelles centrales en Aquitaine et une plateforme de négoce de granulats recyclés en 2022, l'entreprise poursuit son développement territorial tout en assurant les investissements nécessaires à la modernisation et au développement de ses sites.

Afin de pouvoir élargir son offre localement, EDYCEM a ainsi mis en place un plan d'investissements afin de compléter l'équipement des centrales en termes de silos. Au total, six silos de 80 tonnes et un silo de 110 tonnes ont été installés, pouvant accueillir des nouveaux liants et permettant la production de bétons nouvelles générations.



En parallèle, EDYCEM poursuit les investissements pour équiper son laboratoire en vue de mesurer la durabilité des nouveaux bétons formulés par approche performantielle.



D'ici la fin 2023, l'entreprise s'organise afin de produire ses bétons score C sur l'ensemble de ses secteurs commerciaux. Un objectif qui lui permettra d'être proactif sur la réduction de son impact et de répondre aux besoins des clients et des donneurs d'ordre dans le cadre de la RE2020.

EDYCEM poursuit les travaux de sa Chaire de Recherche avec l'Ecole Centrale de Nantes et accélère plus spécifiquement sur les enjeux liés à la performance carbone. Ainsi, 75 % des sujets de R&D portent sur la réduction de l'empreinte carbone. En témoignent par exemple :

l'étude comportementale des bétons formulés à base de liants ternaires,

l'étude comportementale des solutions à base de liants disruptifs à moins de 350 kg eq CO 2 /T,

/T, la qualification et la quantification d'impact de l'emploi des bétons à faible empreinte carbone sur les caractéristiques d'usage des bétons,

l'approche prédictive du comportement des bétons performantiels.

D'autres sujets voient le jour en 2023, à travers des synergies et des partenariats avec d'autres acteurs de l'écosystème.

Afin d'accompagner plus fortement ses clients, EDYCEM structure son organisation interne en renforçant ses équipes par un pôle dédié à l'innovation. Ses missions portent sur le pilotage de la Chaire mais aussi sur l'accompagnement et l'appropriation par l'équipe qualité des techniques nouvelles, tout comme les évolutions de norme, telle que la NF EN 206+A2/CN, portant sur le déploiement des solutions performantielles.

En parallèle, un plan de formation interne déployé sur l'ensemble des équipes commerciales et techniques permet un accompagnement de proximité et une montée en compétence forte sur le sujet.

EDYCEM crée « La Fabriq by EDYCEM », lieu d'échanges, de partage et de travail collaboratif. Ce dispositif vise à :

favoriser les échanges et les rencontres pour faire émerger des idées,

expérimenter des solutions au travers de chantiers pilotes,

construire et faire vivre des partenariats d'innovation.

Avec cette démarche inédite, EDYCEM va ainsi à la rencontre de ses clients et partenaires pour les sensibiliser aux évolutions réglementaires et les informer sur les nouvelles générations de bétons et les outils mis à leur disposition. Deux premières réunions ont eu lieu sur la région Centre : le 7 décembre à La Roche-sur-Yon et le 2 février à Nantes. Quatre autres rendez-vous sont prévus dans les prochains mois pour couvrir l'ensemble du périmètre.

Cette dynamique volontaire de création d'outils et de supports ambitionne d'apporter aux professionnels choix et conseils afin d'opter pour le produit adapté à la bonne application.

