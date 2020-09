HERIGE : Résultats semestriels au 30 juin 2020 0 08/09/2020 | 18:09 Envoyer par e-mail :

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 L'Herbergement, 8 septembre 2020 - 18h00 Bonne résistance des résultats du premier semestre dans un environnement perturbé par la crise Covid-19 HERIGE publie ce jour ses résultats pour le premier semestre de l'exercice 2020. Les comptes consolidés ont été examinés par le Conseil de Surveillance qui s'est réuni le 4 septembre 2020. (1) (2) M€ - Normes françaises S1 2019 Chiffre d'affaires 325,7 EBITDA (2) 16,6 Résultat d'exploitation 10,2 Résultat net 5,0 Résultat net part du Groupe 4,9 Endettement financier net 87,9 Trésorerie nette (hors PGE) -9,6 Gearing 90% Comptes non audités S1 2020(1) Var. N-1 271,8 -16,5% 12,1 -4,5 M€ 4,7 -5,5 M€ 2,2 -2,7 M€ 2,2 -2,7 M€ 93,9 +6,0 M€ +0,9 +10,5 M€ 93% +3 pts EBITDA : ROC ou REX + dotations nettes aux amortissements Hausse du taux de marge brute et résultat d'exploitation à 4,7 M€ dans un contexte de baisse d'activité HERIGE réalise au premier semestre de l'exercice 2020, un chiffre d'affaires de 271,8 M€ en repli de 17,5% à données comparables, principalement impacté par la crise sanitaire Covid-19. Ainsi, après une baisse significative d'activité enregistrée en mars, avril et mai suite aux mesures de confinement (de l'ordre de -37% à périmètre comparable), la dynamique commerciale active du Groupe s'est traduite sur le mois de juin par une croissance de 13,6% à périmètre comparable tout en bénéficiant d'un effet rattrapage combiné à un impact calendaire favorable. Dans un contexte de baisse de volume, la marge brute du Groupe s'inscrit en retrait de 19,1 M€ à périmètre comparable pour s'établir à 100,9 M€ (104,4 M€ à périmètre courant). Néanmoins, fort d'une gestion rigoureuse, le Groupe affiche une amélioration de son taux de marge brute de 0,7 point à 38,2% du chiffre d'affaires (à périmètre comparable). Les actions entreprises dans le cadre du plan d'économie de coûts permettent d'afficher un EBITDA en retrait limité de 4,5 M€ à 12,1 M€. Ainsi, grâce à la hausse des taux de marge, aux actions entreprises rapidement sur les charges et au rebond d'activité en juin, le résultat d'exploitation du Groupe HERIGE ressort positif à 4,7 M€. Après prise en compte d'un résultat financier de -0,6 M€ (en amélioration de 0,3 M€ par rapport au premier semestre 2019 grâce à la maîtrise de la trésorerie et l'amélioration des taux d'intérêt), le résultat courant avant impôt s'établit à 4,1 M€ (vs. 9,3 M€ au premier semestre 2019). Le résultat exceptionnel ressort à 0,4 M€ (vs. -0,9 M€ au premier semestre 2019) incluant principalement des plus-values sur cession d'actifs. Ainsi, le résultat net part du Groupe du premier semestre 2020 représente un bénéfice de 2,2 M€ contre 4,9 M€ au 30 juin 2019. Situation financière : sécurisation de la trésorerie du Groupe Conformément à la trajectoire définie en termes de report des investissements non-stratégiques, ceux-ci sont en baisse à 7,5 M€ contre 12,9 M€ au 30 juin 2019. Au 30 juin 2020, la structure financière se consolide avec des capitaux propres qui s'élèvent à 101,5 M€, une trésorerie nette positive de 0,9 M€ (hors PGE) contre -9,6 M€ au 1er semestre 2019 et un endettement financier net maîtrisé qui s'établit à 93,9 M€, soit un ratio d'endettement net de 93% contre 90% un an auparavant. Par ailleurs, afin de sécuriser ses ressources long terme, HERIGE a obtenu des Prêts Garantis par l'État d'un montant total de 50 M€ auprès de ses partenaires bancaires historiques qui ont, une nouvelle fois, renouvelé leur pleine confiance dans la capacité de rebond du Groupe. Développements et perspectives Malgré un contexte macroéconomique et sanitaire toujours marqué par des incertitudes, la reprise d'activité plus rapide que prévue permet au Groupe de rester confiant dans sa capacité à limiter les effets de la crise sur sa rentabilité et sa trésorerie pour l'ensemble de l'exercice. Dans ce contexte inédit, le Groupe HERIGE rappelle qu'il dispose de nombreux atouts et pourra notamment s'appuyer sur une structure financière saine et une capacité d'adaptation rapide et éprouvée. PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020, le 3 novembre 2020 (après Bourse) Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr À PROPOS HERIGE HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 Alain Marion - Président du Directoire domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Caroline Lutinier - Responsable Communication Groupe Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de plus de 2 300 salariés, Courriel :communication@groupe-herige.fr HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest. ACTUS finance & communication HERIGE est coté sur Euronext Growth Eligible PEA/PME Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel :cpuissant@actus.fr Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150 Anne-Catherine Bonjour - Relations Presse Tél. : 01 53 67 36 93 - Courriel :acbonjour@actus.fr ISIN FR0000066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA Tél. : 02 51 08 08 08 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

