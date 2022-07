HERIGE entre en négociation exclusive en vue de

l'acquisition de PORALU Groupe

Dans le cadre de sa stratégie de développement, ATLANTEM, filiale Menuiserie du Groupe HERIGE, annonce ce jour être entrée en négociation exclusive avec les actionnaires de PORALU Groupe basée en région Rhône- Alpes en vue de l'acquisition potentielle de 100% du capital de la société.

Ce projet stratégique majeur marque un tournant dans l'histoire du Groupe HERIGE et permettra de créer un acteur industriel français de premier plan de la fabrication sur-mesure de menuiseries et fermetures extérieures pour l'habitat.

PORALU Groupe, acteur régional de référence bénéficiant d'un savoir-faire historique reconnu, dispose d'une offre en Aluminium, PVC et Bois, dédiée à la fermeture sur-mesure de l'habitat (fenêtres, volets, portes, portails, pergolas, etc.) à la fois pour le marché de la construction neuve et de la rénovation. PORALU Groupe a connu un fort succès depuis plus de 30 ans et dispose d'un large portefeuille clients et de deux sites de production (+ de 22 000 m2).

Cette acquisition permettrait au Groupe HERIGE d'accroître significativement ses capacités de production et de disposer d'une couverture géographique sud-est élargie. L'intégration de PORALU Groupe, doté d'une forte culture de satisfaction du client et de qualité des produits, renforcera le potentiel de croissance, d'innovation et la compétitivité du métier des fermetures pour l'habitat du Groupe HERIGE.

L'ensemble du périmètre emploie près de 250 salariés pour un chiffre d'affaires en année pleine d'environ 60 M€ et de nombreux investissements ont d'ores et déjà été réalisés pour accompagner la croissance future.

Benoît Hennaut, Président du Directoire, déclare : « Ce projet, générateur de synergies industrielles et commerciales importantes, permettrait au Groupe de densifier sa présence territoriale et d'enrichir son offre sur le marché en forte croissance des fermetures de l'habitat, soutenue par la RE 2020 et l'accélération de la rénovation des bâtiments pour accroître leur efficacité énergétique. »

L'opération pourrait être finalisée au cours des 3 prochains mois. Le Groupe tiendra informé le marché de l'avancement du projet.

PROCHAINE COMMUNICATION : Résultats du 1er semestre 2022, le 13 septembre 2022 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr