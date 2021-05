HERIGE: forte croissance de l'activité sur un an comme sur deux ans

Herige a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 32,3% au premier trimestre 2021, celui-ci s'établissant à 175,6 millions d'euros, alors que la mise en place d'une fermeture puis d'une activité partielle des 3 activités liées à la pandémie de Covid-19 avait amputé l'activité il y a un an. Comparé au premier trimestre 2019, la progression est de 14,1%. L'activité Négoce de matériaux ressort en hausse de 24,5%, les activités Béton et Menuiserie industrielle ayant connu une croissance de 38,5% et 43,8% respectivement.



"Grâce au bon début d'année 2021 et profitant de son positionnement dans la rénovation énergétique, Herige entend poursuivre son développement rentable, tout en restant vigilant face aux évolutions de la crise sanitaire", a déclaré le groupe en guise de perspectives.