792,9 M€ de chiffre d'affaires en 2022 en progression de +11,4%

Normes françaises – M€

Chiffre d'affaires 2022 (1) 2021 Variation % Courant Comparable(2) 1er trimestre 193,8 175,6 +10,3% +9,7% 2ème trimestre 219,2 199,2 +10,0% +7,7% 3ème trimestre 173,7 158,7 +9,4% +6,6% 4ème trimestre 206,3 178,5 +15,6% +9,1% TOTAL 792,9 712,0 11,4% 8,3% Négoce de matériaux 423,2 393,2 +7,6% +7,6% Industrie du Béton 138,9 128,1 +8,4% +2,0% Menuiserie industrielle 201,7 165,7 +21,7% +13,6% Autres 62,7 53,2 +17,7% +17,7% Eliminations inter-secteurs -33,5 -28,2 - -

(1) Les chiffres ne sont pas audités

(2) Retraité du site de Vitrolles (ex Activence), de la société MGT et de Poralu pour la Menuiserie Industrielle et de la société Audoin et Fils pour l'Industrie du Béton



Benoît Hennaut, Président du Directoire, Groupe HERIGE déclare : « La performance d'HERIGE en 2022 reflète la pertinence de son positionnement, et ce bien que la base de comparaison 2021 soit élevée. Dans un contexte économique complexe, le Groupe enregistre une solide progression de son chiffre d'affaires, tant dans ses métiers industriels que dans le négoce de matériaux. 2022, marque également une accélération de notre stratégie sélective d'acquisitions que nous conduisons pour soutenir une croissance profitable et durable en construisant une offre de solutions pour un habitat moins énergivore. En 2023, dans un environnement de marché toujours incertain, le Groupe continuera de s'appuyer sur son savoir-faire, ainsi que sur son organisation et son profil de gestion optimisés, pour répondre aux enjeux énergétiques et de décarbonation. »



Croissance sur le 4ème trimestre de +15,6% (+9,1% à périmètre comparable)

Dans le sillage du trimestre précédent, HERIGE continue d'enregistrer une bonne dynamique d'activité sur le 4ème trimestre malgré une conjoncture économique dégradée. Les trois métiers du Groupe contribuent à la croissance de +15,6% (+9,1% à périmètre comparable) pour un chiffre d'affaires de 206,3 M€. Cette évolution bénéficie d'un effet prix, grâce aux initiatives de performance mises en place, et également d'un effet volume/mix produits favorables.

La Menuiserie industrielle affiche une progression de +36,7% (+16,8% à périmètre comparable). L'activité continue d'enregistrer une forte demande sur les canaux de distribution orientés sur la rénovation énergétique, le bois et sur le produit AM-X. Elle bénéficie également des dernières acquisitions, MGT et Poralu.

L'activité Négoce de matériaux s'inscrit en hausse de +6,5% par rapport à la même période en 2021, tirée par une bonne dynamique dans le Gros Œuvre, les menuiseries et les Travaux Publics ainsi que les déploiements show-room et libre-service.

L'activité Béton, en croissance de +11,4% (+1,2% à périmètre comparable), bénéficie de l'intégration des centrales à Béton Prêt-à-l'Emploi de la plateforme d'Aquitaine (Audoin & Fils) et d'une bonne activité du béton préfabriqué.

Ainsi, HERIGE réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 792,9 M€, en croissance de +11,4% (+8,3% à périmètre comparable), grâce à ses capacités de réactivité et d'anticipation dans la gestion de l'inflation.



Perspectives et développements

Au regard du niveau d'activité réalisé sur l'ensemble de l'année 2022 associé à la discipline du Groupe en matière de protection de ses marges, HERIGE anticipe une solide performance opérationnelle pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Le Groupe aborde 2023 avec prudence dans un environnement géopolitique et macroéconomique incertain, marqué par, la hausse des taux d'intérêt et la persistance d'une inflation importante, de même qu'un ralentissement du marché de la construction neuve. Le Groupe reste focalisé sur ses axes de développements créateurs de valeurs : intégration et montée en puissance des dernières acquisitions, consolidation de ses performances, déploiement de ses offres contribuant à l'efficacité énergétique et accélération des actions RSE.



Prochaine communication : Résultats annuels 2022, le 28 mars 2023 (après Bourse)

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif près de 3 000 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

