Communiqué officiel de HERIGE

Le Groupe HERIGE s'affirme comme un industriel de référence au service de la construction durable et annonce entrer en négociations exclusives avec le Groupe SAMSE en vue de la cession de sa branche Négoce

Fort d'une montée en puissance opérée sur ses activités Menuiserie (ATLANTEM) et Béton (EDYCEM) lui ayant permis de devenir un acteur industriel français de premier plan et de l'accent mis ces dernières années sur l'engagement RSE, le Groupe HERIGE souhaite accélérer ses actions vers l'efficience industrielle, l'innovation et la décarbonation au sein de ses deux branches.

À la suite de l'approbation du Conseil de Surveillance du Groupe, réuni le 2 décembre 2023, HERIGE annonce être entré en négociations exclusives avec le Groupe SAMSE en vue de la cession de ses activités Négoce de matériaux, de travaux publics et de pierres naturelles (VM Matériaux, LNTP et Cominex).

Ces dernières années, HERIGE a orienté ses activités de recherche et développement sur des produits répondant aux enjeux du secteur vers un bâtiment plus durable, comme le développement de sa démarche Vitaliss® à travers son offre de béton à empreinte carbone réduite. En parallèle, le Groupe a fortement renforcé son positionnement industriel, comme en témoignent les opérations de croissances externes[1] menées, lui permettant d'intensifier son maillage territorial au plan national et de développer des synergies sur de nouveaux marchés.

Ainsi, dans la continuité d'une ambition affichée de croissance profitable à impact positif, cette opération donnerait les moyens à HERIGE d'accélérer sa trajectoire d'investissements industriels orientés productivité et performance opérationnelle en consolidant son positionnement en faveur des enjeux énergétiques et d'économie circulaire.

Le projet de cession[2] représente 383,5 M€ de chiffre d'affaires et 79 points de vente dans le Grand Ouest. L'ensemble des 1 155 collaborateurs rejoindraient le Groupe SAMSE, reconnu pour ses valeurs humaines fortes et participeraient ainsi au renforcement du maillage géographique de l'enseigne et à son développement commercial tout en conservant les valeurs de proximité clients.

La valeur d'entreprise du périmètre cédé est estimée selon un multiple d'EBITDA[3]. La valeur des titres est calculée en déduisant de cette valeur d'entreprise une dette financière nette ajustée. Cette opération permettrait à HERIGE de réaliser un désendettement de l'ordre de 120 M€ (amélioration du gearing à hauteur de 83 points) et de réaliser une plus-value de cession d'environ 24 M€, soit +16% sur fonds propres. Le Groupe bénéficierait ainsi de moyens additionnels pour le développement de ses deux branches industrielles : le Béton avec EDYCEM et la Menuiserie avec ATLANTEM.

Benoît Hennaut, Président du Directoire Groupe HERIGE « Ce projet permet à HERIGE de se concentrer sur sa stratégie de développement industriel dans une dynamique de déploiement d'actions tournées vers la RSE et l'innovation. Nous poursuivons ainsi notre stratégie de croissance orientée sur les activités à forte valeur ajoutée qui repose sur une offre adaptée aux enjeux de rénovation énergétique et d'économie circulaire. Cette opération structurante s'inscrit dans une volonté d'offrir des synergies commerciales et humaines à l'activité de négoce au sein du Groupe SAMSE. Les valeurs partagées entre nos deux groupes familiaux ont permis de constater une culture commune, propice au rapprochement. Une nouvelle histoire se construit pour le Groupe et si ce projet de cession en est un des chapitres, c'est une ambition industrielle profitable et durable de long terme qui nous anime. »

Cette annonce fait suite à la mise en place d'un processus compétitif de recherche d'acquéreurs. Ce projet de cession reste soumis à un processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, à l'approbation des autorités de concurrence compétentes et d'audits environnementaux. Des garanties usuelles d'actifs et de passifs seraient accordées. La finalisation de ce projet est attendue au printemps 2024.

HERIGE tiendra informé le marché des suites des discussions entre les deux groupes.

[1] Acquisition de quatre entreprises en menuiserie (Activence, Poralu, MGT et Coferm'Ing), et d'une dans le béton (Audoin et Fils), de trois centrales dans la région bordelaise et une plateforme de granulats recyclés.

[2] L'ensemble des données financières sont calculées sur la base d'un estimé à fin 2023

[3] Résultat d'exploitation + dotations nettes aux amortissements

