Le Groupe HERIGE annonce ce jour avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital de PORALU Groupe spécialisé dans la fabrication sur mesure de menuiseries et fermetures en Aluminium, PVC et Bois.

PORALU Groupe rejoint ainsi ATLANTEM, filiale Menuiserie du Groupe HERIGE, pour former un acteur industriel français de premier plan de la fabrication de menuiseries et fermetures extérieures pour le bâtiment.

Acteur de référence bénéficiant d'un savoir-faire historique, PORALU Groupe dispose d'une offre de fenêtres, volets, portes, portails, pergolas en Aluminium, PVC et Bois, dédiée à la fermeture sur-mesure de l'habitat pour les marchés de la construction neuve et de la rénovation. Doté d'une forte culture de satisfaction du client, PORALU Groupe est reconnu depuis plus de 30 ans pour la qualité de ses produits et de ses services. S'appuyant sur près de 250 collaborateurs, le groupe dispose d'un large portefeuille clients et d'un outil de production évolutif : 1 transtockeur, 17 000 m2 de surface de production et 5 000 m2 de stockage de produits finis.

Au titre de l'exercice 2022, PORALU Groupe devrait réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 60 M€.

L'intégration de PORALU Groupe, renforcera le potentiel de croissance, d'innovation et de compétitivité de la branche menuiserie du Groupe HERIGE, grâce à :

l'extension du maillage géographique avec une empreinte industrielle bois, PVC, Aluminium permettant de consolider et optimiser la couverture nationale ;

l'acquisition et la spécialisation d'un nouveau site moderne et performant avec une capacité annuelle de production de plus 110 000 menuiseries ;

l'acquisition d'un savoir-faire chantiers tertiaires et collectifs avec l'intégration d'une équipe dédiée.

Générateur de synergies importantes, le nouvel ensemble permettra à HERIGE de renforcer sa présence sur un marché en croissance, soutenue par la RE 2020 et l'accélération de la rénovation des bâtiments pour accroître leur efficacité énergétique.

Benoît Hennaut, Président du Directoire, déclare : « Nous nous réjouissons d'accueillir les collaborateurs de PORALU avec qui nous partageons les valeurs du collectif et la même vision de l'entreprise responsable. Avec cette acquisition qui s'intègre parfaitement dans notre stratégie, HERIGE se positionne comme un acteur industriel de premier plan pour construire une croissance profitable et durable en proposant des solutions pour un habitat moins énergivore. »

Modalités de l'opération

L'acquisition est pour partie financée en numéraire et le reste par emprunt, dans le cadre de la trésorerie et des lignes de crédit dont dispose d'ores et déjà HERIGE.

PORALU Groupe sera consolidé à compter du 1er décembre 2022.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2022, le 7 février 2023 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif d'environ 3 000 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

