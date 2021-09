Herige : La CAPEB et HERIGE signent un partenariat pour accompagner la montée en compétences des entreprises artisanales du bâtiment sur les problématiques RSE

Jean-Christophe Repon, Président de La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), et Benoît Hennaut, Président du Directoire de HERIGE, pour les marques VM, EDYCEM, ATLANTEM, acteur de référence dans le Négoce de matériaux de construction, la production de Béton Prêt-à-l'Emploi, de Béton Préfabriqué Industriel et la Menuiserie industrielle, ont signé un partenariat.

Ce rapprochement vise à accompagner et conseiller les entreprises adhérentes de la CAPEB pour limiter l'impact de leur activité sur l'environnement, notamment la valorisation des déchets de chantiers et la réduction de leur empreinte carbone.



Soutenir les artisans dans leur engagement environnemental

La CAPEB, via sa filiale Béranger Développement, s'engage à informer son réseau des offres de formations, produits et services développés par HERIGE et ses activités ATLANTEM, EDYCEM et VM.La CAPEB travaillera également avec HERIGE à la réalisation d'actions d'information, de sensibilisation et d'accompagnement pour soutenir les entreprises artisanales du bâtiment dans leur démarche RSE (responsabilité sociale et environnementale), notamment dans le cadre de la collecte et de la valorisation des déchets de chantier. La CAPEB permettra à HERIGE d'utiliser le logo ECO Artisan® RGE et lui donnera accès au club Partenaires CAPEB afin d'échanger, avec la CAPEB et ses partenaires, sur la problématique Métiers, l'évolution des marchés, la numérisation…

À travers ses activités, HERIGE proposera des formations commerciales et techniques ainsi que des argumentaires et des outils de vente adaptés aux entreprises artisanales. L'ambition est de développer les connaissances de ces entreprises sur les produits et solutions proposées par le Groupe pour contribuer à la transition énergétique des bâtiments, à la diminution de l'impact carbone et à l'économie circulaire, tels que les « écosolutions » de VM ou encore le béton bas carbone Vitaliss® d'EDYCEM. Les entreprises adhérentes à la CAPEB pourront bénéficier, ponctuellement, d'offres privilégiées sur des produits ou services.

« La collecte et la valorisation des déchets est un sujet crucial pour les entreprises artisanales du bâtiment, et notamment les TPE. Ce partenariat s'inscrit au cœur de ces nouveaux enjeux et est donc à ce titre essentiel. Il permet d'apporter les outils et l'accompagnement nécessaires à une transition énergétique réussie dans notre secteur. »

Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB

« Accompagner les entreprises artisanales du bâtiment dans leur démarche RSE, et en particulier dans la collecte et la valorisation des déchets de chantiers, fait partie intégrante de notre ambition. Celle d'œuvrer à une transformation durable et responsable des entreprises artisanales du bâtiment. Nous sommes très fiers de débuter ce nouveau partenariat avec la CAPEB et de travailler de manière étroite avec les entreprises adhérentes, à travers nos activités ATLANTEM, EDYCEM et VM. »

Benoît Hennaut, Président du Directoire, Groupe HERIGE

À propos de la CAPEB

La CAPEB, Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est un syndicat patronal représentatif de l'ensemble des entreprises du bâtiment. La CAPEB est également le syndicat patronal majoritaire dans l'artisanat* du Bâtiment. La CAPEB enfin est la première organisation professionnelle de France en nombre d'adhérents (plus de 57.000 entreprises adhérentes).

L'artisanat* du Bâtiment, sur la base des entreprises employant moins de 20 salariés**, représente

557 306 entreprises, soit 99% des entreprises du Bâtiment

651 011 salariés, soit 59% des salariés du Bâtiment

56 093 apprentis, soit 77% des apprentis du Bâtiment

Ces entreprises réalisent 86,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 60% du CA du Bâtiment

* Une entreprise artisanale est une entreprise de moins de 11 salariés, avec ou sans salarié, qui est inscrite au Répertoire des métiers ou une entreprise de taille plus importante si le chef d'entreprise en fait la demande.

** Ces chiffres sont extraits de la nouvelle publication : « Les chiffres clés de l'artisanat du Bâtiment 2020 »

https://twitter.com/capeb_fr - www.capeb.fr

La société BÉRANGER DÉVELOPPEMENT gère l'ensemble des partenariats par délégation pour le compte de la CAPEB.



À propos de HERIGE

Fondé en 1907 à l'Herbergement en Vendée, HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de plus de 2 300 salariés, La proximité du terrain est une priorité rendue possible grâce au maillage territorial et à l'organisation décentralisée. Principalement présent dans le Grand Ouest de la France, l'entreprise cultive ses relations de confiance en se tenant aux côtés des professionnels et de leurs chantiers tout comme des particuliers et de leurs projets. Attentif à l'impact de ses activités, le Groupe HERIGE s'est engagé volontairement dans une politique de développement durable depuis de nombreuses années afin de concilier trois facteurs clés : engagement environnemental, équilibre social et développement économique sur le long terme. HERIGE est coté sur Euronext Growth. Pour plus d'informations : www.groupe-herige.fr.



