Dans le cadre de sa stratégie de développement, le Groupe HERIGE annonce la reprise des actifs de la société Activence[1] et consolide les positions de son activité menuiserie ATLANTEM en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fondée en 1997 et implantée à Vitrolles depuis 10 ans, Activence s'est progressivement hissée au rang d'acteur majeur régional sur le marché de la fermeture grâce à la qualité de ses innovations, la force de ses investissements et l'expertise de ses équipes. Spécialiste de la production de volets roulants et de volets battants, l'entreprise dispose d'un site de production d'environ 3 500 m2, emploie 53 salariés qui seront conservés et a réalisé un chiffre d'affaires de 9,4 M€.

Les synergies industrielles qui seront mises en place avec l'usine ATLANTEM basée à Marseille depuis 2009, permettront d'acquérir de nouvelles techniques de production, d'enrichir la gamme de produits avec notamment les volets battants et d'élargir le portefeuille clients.

« La reprise des actifs d'Activence s'inscrit pleinement dans notre plan de développement. C'est un nouveau marqueur fort de notre expansion sur les marchés du bâtiment et notamment de la menuiserie industrielle, conformément à notre ambition de performance durable et profitable. Nous sommes fiers d'accueillir les équipes d'Activence, entreprise reconnue pour son savoir-faire dans les métiers de la fermeture. Notre complémentarité nous permettra de densifier notre ancrage en région PACA et notre offre de services tout en proposant des produits de qualité à nos clients. »

Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de plus de 2 400 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.

HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

HERIGE

Benoît Hennaut - Président du Directoire

Caroline Lutinier - Directrice Communication & RSE

Tél. : 02 51 08 08 08

Courriel : communication@groupe-herige.fr



ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr

Anne-Catherine Bonjour - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - Courriel : acbonjour@actus.fr

[1] Jugement prononcé par remise au greffe le 28 février 2022 du Tribunal de Commerce de Salon de Provence.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nWltYZqXlm6Xlmudl5lma5dqnGZpyJbImmXGx5aeaJfKb52UmWmVaJybZnBkmG1q

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73384-herige-activence-vdef-vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews