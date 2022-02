Herige : hausse de 18,8% du chiffre d'affaires annuel

Herige publie un chiffre d'affaires de 712 ME au titre de l'exercice 2021, soit une hausse de 18,8% en données comparables par rapport à 2020.



L'activité de tous les métiers du groupe ressort en hausse en données comparables entre 2020 et 2021, qu'il s'agisse du Négoce de matériaux (+16,8%), de l'Industrie du Béton (+11,2%), de la Menuiserie industrielle (+25,2%) et des Autres métiers (+23,1%).



Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 178,5 ME, en hausse de 6,2% en données comparables par rapport au 4e trimestre 2020.



Dans ce contexte, le groupe indique aborder l'année 2022 'avec confiance' pour poursuivre sa trajectoire de croissance dans un marché globalement bien orienté 'tout en restant attentif face au contexte sanitaire qui reste fragile et à la persistance des tensions en matière d'approvisionnement'.



