Herige : une acquisition en Aquitaine

Herige annonce l'acquisition par sa filiale béton Edycem, de la société familiale Audoin et Fils Béton basée en région Aquitaine, apportant au groupe de nouvelles centrales performantes, intégrées dans les comptes consolidés au 1er mai.



Composée de trois centrales à béton, d'une plateforme regroupant du négoce de granulats, du traitement d'inerte et une installation de lavage de granulats, le périmètre emploie 31 salariés pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 12 millions d'euros.



'Ainsi, Herige complète son réseau en créant une place forte sur le bassin aquitain et poursuit sa dynamique d'innovation en développant des actions en faveur de l'économie circulaire, notamment au travers de la production de granulats recyclés', explique-t-il.



