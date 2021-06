Hervé PETIT, nouveau Directeur des Systèmes d'Information : VM poursuit sa transformation digitale

Nommé le 1er janvier dernier, Hervé PETIT devient le nouveau Directeur des Systèmes d'Information (DSI) de VM. Membre du Comité de Direction, il est rattaché à Éric ROUET, Directeur Général VM. Cet ingénieur de formation* s'appuiera sur ses 30 années d'expérience dans la gestion des systèmes d'information et des projets ERP, dans les secteurs de l'industrie et de la distribution, en France et à l'international. Accompagnant l'entreprise dans sa transformation digitale, il aura pour mission majeure le déploiement du nouveau système d'information de VM afin de répondre aux enjeux et aux évolutions du métier de la distribution professionnelle, et aux orientations stratégiques de l'activité.

« La mise en place de notre nouvel ERP, la mise à niveau de notre infrastructure et de nos applications actuelles, constituent des briques essentielles pour la transformation digitale de VM. Un projet d'ERP réussi, c'est avant tout un projet d'entreprise porteur et fédérateur pour les équipes. Il doit optimiser les pratiques métiers et faciliter l'expérience des collaborateurs au quotidien, avec le même engagement collectif prioritaire : la satisfaction de nos clients. ».

Hervé PETIT

Directeur des Systèmes d'Information VM

La transformation digitale est l'un des piliers fondateurs de la feuille de route VM. Le fer de lance d'Éric ROUET : prendre le virage du digital et de l'omnicanalité pour répondre aux enjeux futurs du secteur. Débuté en 2019, le projet de nouvel ERP s'est construit avec la participation et l'adhésion des équipes qui ont été sollicitées à travers des ateliers pour exprimer les besoins sur l'ensemble des domaines. VM a ainsi opté pour une solution intuitive, pérenne et évolutive. Elle est aujourd'hui en phase de test avant d'être déployée, par vagues successives, sur l'ensemble des points de vente VM. Les collaborateurs bénéficieront d'un outil qui leur permettra de gagner encore plus en agilité dans l'utilisation, et en rapidité dans l'exécution des opérations, et offrir ainsi une expérience client optimale.

Dates clés Hervé PETIT

2016 - 2020 Associé fondateur - Heptic Consulting

2005 - 2016 DSI & Direction de projet ERP - Agrial Europe

1998 - 2004 Directeur de projet ERP Amérique Latine - Carrefour International

1997 - 1998 Directeur des études - Ernst & Young

1990 - 1997 Chef de projet ERP Europe - Rhône Poulenc

* Ingénieur en Informatique et Mathématiques Appliquées, spécialité : Intelligence Artificielle.

À propos de VM

Présent sur le Grand Ouest de la France, VM distribue des matériaux de construction et de rénovation et fait de la dimension conseil le coeur de son activité. Au service des professionnels du bâtiment et des particuliers à projet, son réseau de 77 points de vente équipés d'espace libre-service, propose des solutions en couverture, gros oeuvre, cloison, plafond, isolation, bois, panneaux, carrelage et salle de bain, aménagement intérieur et extérieur, outillage… LNTP est l'enseigne spécialisée de négoce de matériaux destinée aux travaux publics (voirie, assainissement des eaux usées et pluviales, et aménagement urbain). VM est l'activité spécialisée de négoce de matériaux du Groupe HERIGE. www.vm-materiaux.fr

