SOLABAIE® présente son nouveau volet roulant moustiquaire et anti-pollens : la solution de fermeture confort 3 en 1

Comment concilier aération de la maison, protection contre la prolifération des moustiques tigres et des pollens, tout en préservant la lumière naturelle ? À l'écoute des consommateurs et avec pour volonté d'optimiser le bien-être chez soi, le réseau national d'installateurs SOLABAIE® propose un nouveau volet roulant moustiquaire et anti-pollens. Fabriqué en France, ce modèle se dote d'une toile filtrante avec un tissage plus serré qui réduit le passage des moustiques, pollens et autres allergènes. Cette nouvelle toile préserve la vue sur le jardin tout en constituant un rempart contre les allergènes, volatiles et la chaleur. Depuis l'extérieur, elle préserve l'intimité. Idéale pour les chambres ou pour les pièces donnant sur la rue.

Ce volet roulant motorisé se décline pour les fenêtres et portes-fenêtres. En rénovation, il se pose en extérieur, et peut aussi prendre place dans un coffre tunnel en neuf. Il est pensé telle une solution de confort qui fait évoluer la qualité et la liberté de la filtration naturelle de l'air :

au printemps, on peut laisser les fenêtres ouvertes plus longtemps pour profiter de la douceur du soleil tout en faisant bouclier contre les pollens. Une source de sérénité tout particulièrement pour les personnes sensibles ou allergiques !

en été, il permet de faire entrer la fraîcheur en soirée sans crainte d'être envahi par les insectes. Une solution efficace à l'heure où la prolifération des moustiques tigres pose de plus en plus problème.

Le principe est simple : la toile s'enroule et se déroule manuellement autour d'un axe avec ressort. La moustiquaire est soit totalement ouverte, soit fermée. Indépendante du tablier du volet roulant, elle est maintenue dans une coulisse à double chambre.

SOLABAIE

Créé en 2003 par ATLANTEM INDUSTRIES, le réseau SOLABAIE regroupe 150 points de vente répartis sur l'ensemble de la France. Le réseau propose aux particuliers une offre complète de menuiseries PVC, BOIS et ALUMINIUM, volets, portes d'entrée, portes de garage et portails conçus ou fabriqués en France. https://www.solabaie.fr

ATLANTEM INDUSTRIES

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, volets roulants, portes d'entrée, de garage et portails avec la marque ATLANTEM, ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, ATLANTEM INDUSTRIES conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux réalisée dans ses 9 usines françaises. https://www.atlantem.fr

» Télécharger le communiqué de presse (pdf - 307 Ko)