EDYCEM lance EDY'HOME : la 1ere application de réalité augmentée dédiée a l'aménagement exterieur en bétons décoratifs

Avec son nouveau configurateur de réalité augmentée EDY'Home, EDYCEM apporte une nouvelle dimension à l'agencement extérieur des maisons. L'application est dédiée aux particuliers à projet tout comme aux professionnels (paysagistes, constructeurs de maisons…).

Sur la base d'une photo prise depuis la solution, cet outil de simulation propose de placer virtuellement des solutions esthétiques en béton sur l'image. Embellir sa terrasse, les allées de son jardin, son entrée de garage ou encore les abords de sa piscine avec des bétons décoratifs…, il permet de visualiser de manière réaliste, en 3D, l'effet obtenu.

EDY'Home s'inscrit dans la tendance de la réalité augmentée plébiscitée par les consommateurs dans le cadre de leurs parcours d'achats en ligne ou en magasin. EDYCEM confirme ainsi une nouvelle fois son rôle précurseur dans la conception du bâti de demain. Il devient aujourd'hui le premier bétonnier en France à se lancer dans cette technologie.

L'application est téléchargeable gratuitement sur le site www.edycem-bpe.fr via la rubrique « Nos applicateurs », et sur les différents stores. Six vidéos courtes sont accessibles via la rubrique « Se familiariser avec EDY'Home » pour découvrir les fonctionnalités, scanner une zone, créer une zone de projet, personnaliser son projet, aménager avec des accessoires, choisir et être mis en relation. Un véritable jeu d'enfant !

La navigation dans le menu est simple et fluide. EDY'Home s'articule autour de quatre onglets : « Découvrir nos produits », « S'inspirer de nos réalisations », « Créer mon projet » et « Visualiser mes projets ».

L'utilisateur peut nourrir son imagination et son projet à partir de réalisations existantes. La bibliothèque de produits qui lui sont proposés compte :

3 types de pavés : Vendôme, Grès et Bastille,

: Vendôme, Grès et Bastille, 5 types de bétons décoratifs de la gamme Lumiliss ® : Color, Poreux, Désactivé, Micro-désactivé et Griff,

: Color, Poreux, Désactivé, Micro-désactivé et Griff, 5 possibilités d'accessoires : paillis, gabions, galets décoratifs, pas japonais, boules décoratives.

En quelques clics, l'utilisateur peut définir une surface, intégrer une texture, puis la personnaliser parmi les 11 coloris disponibles. Il suffit de 4 étapes à remplir pour exporter une synthèse complète et diffusable en version PDF. À tout moment, il peut afficher l'ensemble des projets qu'il a réalisés.

LE [+] EDY'HOME

Cet outil facilite également la mise en relation avec un commercial dédié et un applicateur membre du réseau So'Lumiliss®.

À propos d'EDYCEM

Avec 33 centrales à Béton Prêt à l'Emploi bénéficiant majoritairement du marquage NF et une usine de préfabrication industrielle, EDYCEM offre des produits alliant technicité et esthétisme, et couvre un territoire qui s'étend de Rennes à Arcachon. L'entreprise affirme son attachement historique au métier du bétonpar son expertise et ses valeurs fondatrices que sont la culture de l'innovation, la proximité, le service client et l'esprit d'équipe. EDYCEM est la branchebéton du Groupe HERIGE. www.edycem.fr

» Télécharger le communiqué (pdf - 578 Ko)