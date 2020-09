HERIGE : Benoît Hennaut nommé Président du Directoire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Suite au Conseil de Surveillance réuni le 4 septembre 2020, Herige a annoncé la nomination, à compter de ce jour, de Benoît Hennaut, en qualité de membre et Président du Directoire, en remplacement d’Alain Marion démissionnaire. Par ailleurs, le Conseil de Surveillance a nommé Alain Marion en qualité de censeur pour une durée de 2 exercices. Le Conseil pourra ainsi bénéficier immédiatement de son expertise, après plus de 30 années au sein du Groupe.Benoît Hennaut, 59 ans, Ingénieur nucléaire de formation et titulaire d'un diplôme de management de l'université de Louvain (Belgique), cumule de nombreuses expériences dans le domaine de la construction et du bâtiment.