HERIGE : Chiffre d'affaires au 30 septembre 2020

Développements et perspectives

Malgré un contexte macroéconomique et sanitaire toujours marqué par des incertitudes, la reprise d'activité sur le 3ème trimestre associée à la poursuite d'une gestion rigoureuse des charges et des investissements permet au Groupe de rester confiant dans sa capacité à limiter les effets de la crise sur sa rentabilité et sa trésorerie pour l'ensemble de l'exercice.

Par ailleurs, les décisions prises dans le cadre du plan de relance gouvernemental qui prévoit, entre autres, des aides en faveur de la rénovation énergétique devraient bénéficier au maintien d'un bon niveau d'activité du secteur.

Enfin, le secteur bâtiment-construction ayant été reconnu comme indispensable au fonctionnement du pays, l'ensemble des activités du Groupe sont poursuivies pendant la nouvelle phase de confinement. Ainsi, tous les sites (points de vente, usines, centrales à béton) restent ouverts avec un renforcement de la vigilance des protocoles sanitaires existants.

Benoît Hennaut, Président du Directoire HERIGE, déclare : « C'est grâce à l'engagement des équipes, et à l'esprit solidaire et responsable qui anime HERIGE depuis toujours, que la dynamique d'activité a pu se poursuivre de manière favorable. Je me félicite de l'agilité dont chacun-efait à nouveau preuve au lendemain des annonces gouvernementales pour permettre à ATLANTEM, EDYCEM et VM de continuer de servir nos clients dans les conditions les plus optimales. Dans le contexte actuel, l'opportunité de maintenir l'activité constitue une responsabilité économique importante vis-à-visde l'ensemble de la filière bâtiment. Nous le ferons dans la plus grande rigueur sanitaire et le strict respect des consignes gouvernementales pour garantir la sécurité impérative de tous. »

PROCHAINE COMMUNICATION : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020, le 9 février 2021 (après Bourse)

