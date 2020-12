HERIGE : Création de MENREC - Nouvelle organisation de collecte et de démantèlement de menuiseries en fin de vie réunissant quatre entreprises privées du Grand Ouest

ATLANTEM INDUSTRIES et FENÉTRÉA s'associent pour créer MENREC, une nouvelle structure dédiée au recyclage des menuiseries en fin de vie. Née d'une réflexion commune, il y a un an, des deux premiers fabricants de menuiseries en Bretagne, MENREC s'inscrit dans les objectifs fixés par la Loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC).

Cette nouvelle organisation ambitionne de valoriser les différents matériaux des menuiseries en fin de vie (bois, PVC, aluminium et verre) et leur réemploi pour la fabrication de nouvelles solutions (fenêtres, portes et volets).

Encore considérées comme des déchets, les menuiseries en fin de vie font aujourd'hui généralement l'objet d'enfouissement dans des carrières alors qu'elles représentent une source importante de nouvelles matières premières et d'économies de carbones. Stopper cet enfouissement, tel est le crédo de MENREC.

« Les menuiseries proposées par ATLANTEM INDUSTRIES et FENÉTRÉA, présentent une durée de vie de 30 ans, certifiée dans les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) des produits. Nos entreprises ayant commercialisé leurs premiers produits il y a environ 27 ans, il nous est paru évident d'anticiper les premiers chantiers de déconstruction. Notre démarche vient également répondre à la prochaine augmentation des projets de rénovation attendue suite à l'annonce du Plan France Relance. L'occasion d'affirmer nos engagements respectifs pour stopper l'enfouissement des menuiseries en fin de vie. », s'accordent à l'unisson Dominique LAMBALLE, Président de FENÉTRÉA, et Bruno CADUDAL, Directeur Général d'ATLANTEM INDUSTRIES.

Une démarche collaborative

Afin de créer une structure solide et dynamique, ATLANTEM INDUSTRIES et FENÉTRÉA ont intégré deux autres entreprises familiales aux compétences complémentaires : RIOU GLASS, leader français indépendant du vitrage, et le GROUPE BOHELAY, société de transport spécialisée dans la logistique du recyclage. Créée le 4 décembre dernier et présidée par Adrien BOHELAY, MENREC est une SAS indépendante détenue à part égale par les quatre co-fondateurs. Le siège et l'unité de démantèlement sont implantés à Saint-Allouestre, dans le Morbihan (56). Une situation géographique centrale pour la collecte dans le Grand Ouest. L'activité débutera au 1er mars 2021. MENREC a pour objectif de favoriser le développement de l'emploi solidaire. L'organisation prévoit le recrutement de dix collaborateurs à horizon fin 2021.

Un dispositif responsable clé en main pour les installateurs

MENREC apporte à l'installateur du Grand Ouest une solution clé en main en matière de collecte et de démantèlement de menuiseries en fin de vie, sans surcoût par rapport à la situation actuelle. Il se verra délivrer une attestation prouvant que les menuiseries remplacées rentrent dans un dispositif d'économie circulaire. Une valorisation de son engagement responsable auprès de ses clients.

L'organisation met à disposition des installateurs (artisans, menuisiers, réseaux de fenêtriers…), un rack ou une benne spécifiquement créés par MENREC. Lorsque le contenant est plein, le professionnel en informe MENREC via le site www.menrec.fr. La démarche est simplifiée : pas de tri à effectuer en amont, un gain de temps ! Un camion plateau avec chariot embarqué effectue une tournée pour collecter les racks et les bennes. Les déchets sont :

acheminés vers l'unité de démantèlement qui dissocie le PVC, l'aluminium, le bois et le vitrage,

stockés sur une plateforme de 1 000 m2, démantelés puis envoyés dans les centres de recyclage spécialisés,

réintroduits dans de nouveaux process de fabrication d'ATLANTEM INDUSTRIES, de FENÉTRÉA et RIOU GLASS.

Regards croisés

BRUNO CADUDAL, DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ATLANTEM INDUSTRIES

« MENREC s'inscrit tout naturellement dans la politique RSE du Groupe familial et territorial HERIGE auquel appartient ATLANTEM INDUSTRIES. L'économie circulaire figure parmi nos priorités. Nous veillons depuis déjà plusieurs années à réutiliser les chutes issues de notre production. Au-delà des règlementations, il est de notre devoir de mettre en oeuvre des initiatives efficientes telles que MENREC. Non seulement pour préserver les matières premières et réduire significativement la part de 90 % de menuiseries enfouies. Mais également pour rester au plus proche du métier de nos clients qui vont avoir à gérer de plus en plus de chantiers en rénovation. ».

DOMINIQUE LAMBALLE, PRÉSIDENT DE FENÉTRÉA

« La question environnementale a toujours été partie prégnante de notre entreprise familiale. Un engagement pour le développement durable qui puise ses origines dans son implantation à proximité de la forêt de Brocéliande. Il y a un an, nous avons déjà mis en place un dispositif pour réintroduire une quote-part des chutes de nos produits dans notre process de fabrication. Cette démarche vise à réduire leur empreinte carbone mais nous souhaitions aller encore plus loin en améliorant leur éco-circularité et en traitant les fenêtres en fin de vie. ».

PIERRE RIOU, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE RIOU GLASS

« Depuis la création de RIOU GLASS, il y a 40 ans, nous avons toujours eu pour ambition de limiter l'impact de notre activité sur l'environnement et de préserver les ressources naturelles, comme le sable, qui deviendra une denrée rare dans les prochaines années. Le verre ayant l'avantage d'être un matériau recyclable à l'infini, nous trions et recyclons déjà 100 % de nos chutes de production afin de les réintégrer dans le process de fabrication du verre plat. Quelques données importantes : 1 tonne de verre réintégré dans nos fours permet d'économiser 1,2 tonne de matières premières, dont 1 tonne de sable. Aussi, l'emploi de cette même tonne de calcin évite le rejet de plus de 300 kilogrammes de CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, nos feuilles de verre intègrent 35 % de calcin, nous souhaitons augmenter cette part. L'organisation MENREC nous permet de répondre à un besoin complémentaire qui est celui du recyclage du verre « consommé ». La pérennité de nos activités passe aussi par ce type de partenariat intelligent, garant de traçabilité et de qualité du verre recyclé. ».

ADRIEN BOHELAY, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TB RECYCLAGE, GROUPE BOHELAY

« Lorsque FENÉTRÉA et ATLANTEM INDUSTRIES nous ont contactés, notre participation à MENREC est apparue comme une évidence pour notre entreprise qui a développé des activités dans le secteur de l'environnement et du recyclage. La force de cette organisation réside dans la complémentarité et la synergie de nos activités. Nous avons été convaincus par la démarche qui s'appuie sur des valeurs que nous partageons : le développement durable, la valorisation du territoire et de ses entreprises. ».

