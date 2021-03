HERIGE : Le site www.charuel.fr fait peau neuve pour la rentrée

La rentrée du réseau d'installateurs CHARUEL a débuté sous le signe de la modernité et du dynamisme. Son nouveau site www.charuel.fr, totalement repensé, est dédié aux ménages qui souhaitent rénover leur portail, changer leur portillon, installer une clôture ou des claustras, s'inspirer pour leur projet d'aménagement extérieur, recueillir des conseils pour choisir le modèle correspondant à leurs envies… Il s'articule autour d'un menu simple, organisé par famille de produits : Portails, Portillons, Clôtures, Claustras, Motorisation & Domotique.

« Pour CHARUEL, la digitalisation se doit d'être le reflet de notre culture de la proximité et de l'accompagnement. Nous avons créé une rubrique Conseils pour aider les foyers dans leur réflexion. Notre nouveau guide de choix permet d'affiner sa sélection par critères, parmi plus de 200 références personnalisables et fabriquées en France. Cela va dans le sens du Configurateur gratuit que nous avons lancé fin 2020. », explique Caroline Jegado, Chargée de communication CHARUEL.

Un contenu enrichi

Choisir son portail, pourquoi ajouter un portillon, comment l'entretenir, pourquoi le motoriser, pour quel type de clôture opter…, autant de questions qu'aborde la rubrique « Conseils » pour fournir aux particuliers un maximum d'informations qui faciliteront leur investissement et leur permettront de le préserver au fil des années.

Le guide de choix

Pas certain de son choix malgré les nombreux visuels d'ambiances ? Besoin d'inspiration ou d'aide pour trouver le modèle qui correspondra au mieux à son projet ? L'internaute peut préciser sa recherche en cochant des critères sur la forme du portail, le type d'ouverture, le matériau, le design ajouré ou plein, etc. La fiche descriptive du produit peut être téléchargée. Une fois le produit sélectionné, il peut être « testé » grâce au configurateur qui fournit une représentation photographique réaliste, à positionner sur le plan de sa façade. Astucieux pour imaginer son projet !

Le contact au cœur de CHARUEL

Qui a dit que digitalisation et relation ne faisaient pas bon ménage ? CHARUEL favorise et préserve la prise de contact directe et personnalisée. Un bouton « Être rappelé » et un système de géolocalisation permettent de trouver l'installateur le plus proche de chez soi.

CHARUEL

Créé en 2011, le réseau CHARUEL regroupe 52 professionnels du portail répartis sur l'ensemble de la France. Il propose aux particuliers une offre complète de portails, clôtures et claustras PVC et ALUMINIUM, réalisés dans son usine de Carentoir (56). https://www.charuel.fr

ATLANTEM INDUSTRIES

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, volets roulants, portes d'entrée, de garage et portails avec la marque ATLANTEM, ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, elle conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux réalisée dans ses 9 usines françaises. https://www.atlantem.fr

» Télécharger le communiqué (pdf - 251 Ko)