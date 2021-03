HERIGE : VM lance son nouveau catalogue Aménagements extérieurs 2021-2022

La nouvelle édition 2021-2022 du Catalogue Aménagements extérieurs, « Imaginons et créons votre extérieur », exprime la volonté forte de VM de fournir aux artisans les outils les plus pratiques pour faciliter leur quotidien. Il reprend le format 21 x 26 cm (132 pages), apprécié en 2020 pour sa facilité de prise en main et de transport. Susciter l'inspiration, conseiller, rassurer, accompagner, guider, telle est la promesse de VM pour optimiser l'expérience tant des professionnels du bâtiment que de leurs clients.

Le sommaire se présente sur une page, permettant un repérage de l'information en un coup d'oeil. Les catégories de produits apparaissent colorées sur la tranche des pages, telles des onglets web, pour guider la lecture et mieux se repérer :

Vert pour les « Revêtements terrasse et sols extérieurs »,

Corail pour les « Allées de décoration »,

Mauve pour les « Piliers et clôtures »,

Bleu pour les « Parements »,

Jaune pour les « Bardages »,

Taupe pour les « Escaliers et garde-corps ».

Véritable outil BtoBtoC, le catalogue offre une utilisation et une lecture simples. Le client le feuillette, se l'approprie, note… Les produits, rigoureusement sélectionnés auprès de fournisseurs de renommée, sont mis en lumière à travers de nombreuses ambiances. Elles permettent par exemple à un paysagiste ou un maçon, qui ne disposerait pas de photos de ses réalisations, de proposer à leur client de se projeter avec ce type de visuels. Les descriptifs et les prix de vente sont directement associés aux produits que l'on retrouve également en index en fin de catalogue. Fini les allers-retours entre les pages, un gain de temps dans la présentation ! Des conseils sont également distillés au fil des pages. Coloris, matières, dimensions…, les choix laissent libre cours à la créativité.

Comme chaque année, VM veille à rester au cœur des tendances en intégrant des nouveautés. En témoignent par exemple le bardage WOOD DESIGN, les lames de terrasse HERITAGE à visser (ardoise ou teck) ou encore l'entrée d'un nouveau fournisseur de gazon GREEN AVENUE.

Le lecteur retrouve également l'ensemble des services, historiques ou nouveaux, chers à VM : devis gratuits, crédit à 30 jours, rendez-vous en ligne, découpage et usinage, livraison sur chantier, aide au chargement, show-rooms…

À propos de VM

Présent sur le Grand Ouest de la France, VM distribue des matériaux de construction et de rénovation et fait de la dimension conseil le coeur de son activité. Au service des professionnels du bâtiment et des particuliers à projet, son réseau de 77 points de vente équipés d'espace libre-service, propose des solutions en couverture, gros oeuvre, cloison, plafond, isolation, bois, panneaux, carrelage et salle de bain, aménagement intérieur et extérieur, outillage… LNTP est l'enseigne spécialisée de négoce de matériaux destinée aux travaux publics (voirie, assainissement des eaux usées et pluviales, et aménagement urbain). VM est l'activité spécialisée de négoce de matériaux du Groupe HERIGE. www.vm-materiaux.fr

» Télécharger le communiqué (pdf - 126 Ko)