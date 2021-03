HERIGE : renouvelle son partenariat avec le VILLAGE BY CA ATLANTIQUE VENDÉE

Ce lundi 22 février, le Groupe vendéen HERIGE a renouvelé pour trois ans son partenariat avec le VILLAGE BY CA ATLANTIQUE VENDÉE, accélérateur de startups créé par le Crédit Agricole Atlantique Vendée. Mis en place il y a trois ans, il constitue une opportunité forte d'enrichir l'écosystème territorial du Groupe en se rapprochant de jeunes entreprises innovantes. HERIGE confirme ainsi sa confiance en tant que partenaire-ambassadeur sur les secteurs de la distribution, de la menuiserie industrielle et du béton, portés par ses trois activités VM, ATLANTEM et EDYCEM.

« Nous partageons avec HERIGE les mêmes exigences d'excellence opérationnelle : être la banque de référence et de coeur du territoire. Le Village by CA illustre cette stratégie de coopération inter-entreprises au service de la création de valeur. ».

Nicole Gourmelon, Directrice générale du Crédit Agricole Atlantique-Vendée

« La coopération pour accélérer l'innovation sur le territoire, tel est notre crédo. Au fil des années, notre modèle d'écosystème s'amplifie grâce aux femmes et aux hommes qui l'enrichissent de leurs propres expériences en matière de RSE, IA, etc. Le village se veut être un lieu inspirant de rencontres fortes pour des projets transformants. ».

Yves Schwartz, Directeur Général du Village by CA

« L'implication du Groupe HERIGE, depuis ces trois années, participe fortement à la vie de notre partenariat. Un réflexe de consultation du Village est acquis pour partager et rechercher une solution à une problématique de petite ou grande échelle. Nous nous félicitons de l'enthousiasme partagé pour renouveler et amplifier ces actions entre nos deux écosystèmes. ».

Ludivine Chaillou, Maire du Village by CA Atlantique Vendée

« Notre environnement évolue très vite, en termes de digitalisation, d'environnement, d'humain. Notre Groupe est au coeur de ces transformations. Ce partenariat prend tout son sens dans ce contexte où il est essentiel de nous appuyer aussi sur des initiatives et cet écosystème si important. Être inspiré par d'autres expériences constitue une véritable valeur ajoutée. ».

Benoît Hennaut, Président du Directoire du Groupe HERIGE

HERIGE : accélérer l'innovation au service d'une transformation durable et responsable

En tant qu'acteur du territoire reconnu pour son rôle moteur dans l'innovation, HERIGE a pour ambition de donner du sens à la transformation, porteuse d'avenir. Le Groupe poursuit sa dynamique d'actions au service de « la ville de demain » en s'appuyant sur de multiples dispositifs d'association de compétences, à l'interne comme à l'externe, pour stimuler l'innovation. Ce partenariat avec le VILLAGE BY CA ATLANTIQUE VENDEE illustre son engagement auprès des Jeunes Entreprises de la région. Il se fixe pour objectifs de contribuer à l'écosystème d'innovation ouvert par LE VILLAGE BY CA ATLANTIQUE VENDÉE, et de participer au développement et à l'animation de cet accélérateur de startups.

Ce renouvellement se concrétise autour de deux axes chers à HERIGE :

La contribution à la stratégie d'innovation

HERIGE poursuivra son intégration et sa participation aux instances de partage d'expériences et de co-création, tels que le Club DG partenaires-ambassadeurs pour des réunions thématiques ou le Club des Partenaires pour créer du contenu en faveur du soutien des startups. HERIGE se positionnera également comme mentor d'une startup, par exemple dans le cadre d'un projet de co-développement.

La contribution à la transformation

Du « Hacking métier » au « BoardShack » en passant par des séances d'acculturation, HERIGE entend approfondir son immersion au sein du Village pour s'imprégner des méthodes de lean startup. Il prendra part à un Club de travail regroupant des acteurs d'une même profession (RH, Commerce…) afin de découvrir de nouvelles pratiques et tendances. Le comité de direction se challengera également sur un projet de transformation.

Village by CA Atlantique Vendée

Le Village by CA Atlantique Vendée est un accélérateur de startups dédié à la transformation des grands groupes et ETI de la Loire Atlantique et la Vendée. Implanté à Nantes et à La Roche-sur-Yon, il se consacre au développement économique et à l'accompagnement de projets innovants du territoire dans une logique d'open innovation. Ce dernier fait partie du réseau des Villages by CA constitué de 38 Villages en France, en Italie et au Luxembourg. Tous interconnectés, les Villages by CA regroupent plus de 1000 startups accélérées et plus de 600 partenaires.

» Télécharger le communiqué de presse (pdf - 322 Ko)