Poursuite du rebond de l'activité sur le 4ème trimestre à +10,5%

Normes françaises – M€

Chiffre d'affaires 2020 (1) 2019

Variation % comparable (2) courant 1er trimestre 132,8 154,0 -14,6% -13,8% 2ème trimestre 139,1 171,8 -20,1% -19,0% 3ème trimestre 160,0 143,7 +9,1% +11,3% 4ème trimestre 168,6 152,6 +8,6% +10,5% TOTAL 600,4 622,1 -4,9% -3,5% Négoce de matériaux 337,7 350,4 -2,8% -3,6% Industrie du Béton 114,4 103,2 -0,9% +10,9% Menuiserie industrielle 131,8 140,5 -5,4% -6,2% Autres 42,7 59,3 -24,3% -28,0% Éliminations inter-secteurs -26,2 -31,3 - -

(1) Les chiffres ne sont pas audités et sont établis en normes comptables françaises conformément à l'approbation de l'Assemblée Générale du 25 mai 2018

(2) Retraité des fermetures de Brem, Brico St Aignan, La Rochelle, Brico Le Blanc et Brico Mirabeau pour le Négoce de matériaux - Retraité de Béton du Poher et des sites du secteur Sarthe-Mayenne pour l'Industrie du Béton - Retraité de TBM Menuiserie pour la Menuiserie industrielle



Une dynamique toujours soutenue sur l'ensemble des activités

Au 4ème trimestre de l'exercice 2020, le Groupe HERIGE a réalisé un chiffre d'affaires de 168,6 M€ en progression de 10,5% (+8,6% à périmètre comparable) par rapport à la même période en 2019.

Les trois métiers du Groupe ont poursuivi leur dynamique de rebond, malgré un impact calendaire défavorable (Négoce de matériaux et Industrie du Béton) et une nouvelle période de confinement liée à la crise sanitaire.

L'activité Négoce de matériaux ressort en hausse de 7,7%, portée par les négoces généralistes et la très forte activité des Travaux Publics, tout en évoluant dans un contexte d'effet calendaire défavorable (-1 jour).

L'Industrie du Béton s'inscrit en progression de 19,3% à périmètre comparable (+30,8% en courant) intégrant un effet calendaire défavorable (-1 jour). Cette performance repose sur une forte dynamique commerciale de la branche Béton Prêt-à-l'Emploi et des produits préfabriqués en béton, bénéficiant par ailleurs de l'intégration des nouvelles centrales du secteur Sarthe-Mayenne à périmètre courant.

La Menuiserie industrielle renoue avec une croissance à deux chiffres à +10,8% (effet calendaire à +2 jours) malgré le redémarrage progressif de l'usine de Boué limitant les capacités PVC sur le trimestre. L'activité enregistre une forte progression sur l'ensemble de ses canaux de distribution axés sur le marché de la rénovation et maintient une dynamique positive portée par les entrées de commandes du produit AM-X.

Ainsi, le chiffre d'affaires du Groupe HERIGE pour l'exercice 2020 s'élève à 600,4 M€, en repli limité de 3,5% (-4,9% à périmètre comparable dont -17,5% sur le 1er semestre et +8,9% sur le 2ème semestre). Cette évolution témoigne de la bonne résilience du modèle du Groupe dans des conditions économiques et sanitaires particulièrement difficiles auxquelles le marché a été confronté sur la première partie de l'année.



Développements et perspectives

Au regard d'une activité soutenue enregistrée sur le second semestre pour les 3 métiers du Groupe (+10,9% à périmètre courant) et d'une gestion rigoureuse des charges et des investissements, HERIGE confirme que les effets de la crise économique et sanitaire sur sa rentabilité et sa trésorerie pour l'ensemble de l'exercice seront limités. En 2021, le Groupe entend renforcer sa démarche de performance dans un contexte de marché incertain.

Benoît Hennaut, Président du Directoire HERIGE, déclare : « Dans un contexte 2020 totalement inédit, le Groupe a su s'adapter et repenser son organisation afin de poursuivre avec détermination son activité. Grâce à l'agilité, l'engagement et le professionnalisme de l'ensemble des équipes, HERIGE signe une année des plus résilientes. Résolument orientées clients, nos activités s'inscrivent dans une dynamique autour de marqueurs forts que sont une offre de services enrichie, l'innovation et l'engagement social et environnemental. »



Prochaine communication : Résultats de l'exercice 2020, le 30 mars 2021 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de plus de 2 300 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

HERIGE

Benoît Hennaut - Président du Directoire

Caroline Lutinier - Responsable Communication Groupe

Tél. : 02 51 08 08 08

Courriel : communication@groupe-herige.fr



ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr

Anne-Catherine Bonjour - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - Courriel : acbonjour@actus.fr

