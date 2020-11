Fort rebond de l'activité sur le 3ème trimestre à +11,3%

Normes françaises – M€

Chiffre d'affaires 2020 (1) 2019

Variation % comparable (2) courant 1er trimestre 132,8 154,0 -14,6% -13,8% 2ème trimestre 139,1 171,8 -20,1% -19,0% 3ème trimestre 160,0 143,7 +9,1% +11,3% TOTAL 431,9 469,5 -9,4% -8,0% Négoce de matériaux 244,4 263,8 -6,3% -7,4% Industrie du Béton 82,5 78,8 -7,1% +4,7% Menuiserie industrielle 92,4 105,0 -10,9% -11,9% Autres 32,0 47,0 -27,9% -31,9% Éliminations inter-secteurs -19,5 -25,1 - -

(1) Les chiffres ne sont pas audités et sont établis en normes comptables françaises conformément à l'approbation de l'Assemblée Générale du 25 mai 2018

(2) Retraité des fermetures de Brem, Brico St Aignan, La Rochelle, Brico Le Blanc pour le Négoce de matériaux - Retraité de Béton du Poher et des sites du secteur Sarthe-Mayenne pour l'Industrie du Béton - Retraité de TBM Menuiserie pour la Menuiserie industrielle



Retour à la croissance au 3ème trimestre

Au 3ème trimestre de l'exercice 2020, le Groupe HERIGE a réalisé un chiffre d'affaires de 160,0 M€ en progression de 11,3% (+9,1% à périmètre comparable) par rapport à la même période en 2019.

Malgré un impact calendaire défavorable, toutes les activités du Groupe ont renoué avec la croissance au cours du trimestre écoulé, dans le sillage du mois de juin, bénéficiant d'un effet rattrapage à la suite de la période de confinement liée à la crise sanitaire.

L'activité Négoce de matériaux ressort en hausse de 11,8% à périmètre comparable, tirée par les activités Travaux Publics et gros œuvre, tout en évoluant dans un contexte d'effet calendaire défavorable (-1 jour).

L'Industrie du Béton s'inscrit en progression de 14,5% à périmètre comparable (+29,6% en courant) intégrant un effet calendaire défavorable (-1 jour). Cette performance s'appuie sur une forte dynamique commerciale de la branche Béton Prêt-à-l'Emploi et des produits préfabriqués en béton ainsi que de l'intégration des nouvelles centrales du secteur Sarthe-Mayenne à périmètre courant.

La Menuiserie industrielle termine en croissance de 9,3% malgré un effet calendaire défavorable (-2 jours) et l'arrêt de l'usine de Boué pendant 2 mois. L'activité enregistre une nette augmentation de son carnet de commandes bénéficiant de la forte progression de ses canaux de distribution axés sur le marché de la rénovation et de la dynamique à deux chiffres de son produit AM-X.

Ainsi, à l'issue des neufs premiers mois de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe HERIGE s'établit à 431,9 M€, en recul désormais limité de 8% (-9,4% à périmètre comparable) contre un repli de 16,5% (-17,5% à périmètre comparable) au 1er semestre 2020.



Développements et perspectives

Malgré un contexte macroéconomique et sanitaire toujours marqué par des incertitudes, la reprise d'activité sur le 3ème trimestre associée à la poursuite d'une gestion rigoureuse des charges et des investissements permet au Groupe de rester confiant dans sa capacité à limiter les effets de la crise sur sa rentabilité et sa trésorerie pour l'ensemble de l'exercice.

Par ailleurs, les décisions prises dans le cadre du plan de relance gouvernemental qui prévoit, entre autres, des aides en faveur de la rénovation énergétique devraient bénéficier au maintien d'un bon niveau d'activité du secteur.

Enfin, le secteur bâtiment-construction ayant été reconnu comme indispensable au fonctionnement du pays, l'ensemble des activités du Groupe sont poursuivies pendant la nouvelle phase de confinement. Ainsi, tous les sites (points de vente, usines, centrales à béton) restent ouverts avec un renforcement de la vigilance des protocoles sanitaires existants.

Benoît Hennaut, Président du Directoire HERIGE, déclare : « C'est grâce à l'engagement des équipes, et à l'esprit solidaire et responsable qui anime HERIGE depuis toujours, que la dynamique d'activité a pu se poursuivre de manière favorable. Je me félicite de l'agilité dont chacun-e fait à nouveau preuve au lendemain des annonces gouvernementales pour permettre à ATLANTEM, EDYCEM et VM de continuer de servir nos clients dans les conditions les plus optimales. Dans le contexte actuel, l'opportunité de maintenir l'activité constitue une responsabilité économique importante vis-à-vis de l'ensemble de la filière bâtiment. Nous le ferons dans la plus grande rigueur sanitaire et le strict respect des consignes gouvernementales pour garantir la sécurité impérative de tous. »

Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020, le 9 février 2021 (après Bourse)

Retrouvez l'intégralité de notre communication financière sur www.groupe-herige.fr

À Propos

HERIGE est centré sur l'univers du bâtiment, à travers 3 domaines d'activité : le Négoce de matériaux, l'industrie du Béton et la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d'origine vendéenne, fort d'un effectif de plus de 2 300 salariés, HERIGE est largement présent sur les régions du Grand Ouest.



HERIGE est coté sur Euronext Growth

Eligible PEA/PME

Indices : EURONEXT FAMILY BUSINESS, EURONEXT GROWTH ALL SHARE, ENTERNEXT©PEA-PME 150

ISIN FR000 0066540, Mnémo : ALHRG, Reuters ALHRG.PA

HERIGE

Benoît Hennaut - Président du Directoire

Caroline Lutinier - Responsable Communication Groupe

Tél. : 02 51 08 08 08

Courriel : communication@groupe-herige.fr



ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 77 - Courriel : cpuissant@actus.fr

Anne-Catherine Bonjour - Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 93 - Courriel : acbonjour@actus.fr



Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l2puZ5xmlmqUxp2fZ8dsbGlqnGZhmmLKZ5XIyGRpZJ2danBml25kapXIZm9mnmxn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65971-herige-ca-t3-2020-vdef-vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews