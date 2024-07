Heritage Commerce Corp est une société holding bancaire pour sa filiale à 100 %, Heritage Bank of Commerce (la Banque). La banque offre une gamme complète de services bancaires commerciaux aux petites et moyennes entreprises et à leurs propriétaires, directeurs et employés. Ses activités de prêt sont diversifiées et comprennent des prêts commerciaux, immobiliers, de construction et de développement foncier, des prêts à la consommation et des prêts garantis par l'administration des petites entreprises (SBA). La banque offre une large gamme de produits de dépôt pour les marchés de la banque d'affaires et de détail. Elle offre une multitude d'autres produits et services en complément de ses services de prêts et de dépôts. En outre, par l'intermédiaire de sa filiale CSNK Working Capital Finance Corp, elle propose des services d'affacturage dans l'ensemble des États-Unis. Les activités de la société sont situées dans la région de la baie de San Francisco en Californie, dans les comtés d'Alameda, Contra Costa, Marin, San Benito, San Francisco, San Mateo et Santa Clara.