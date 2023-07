Heritage-Crystal Clean, Inc. propose des services de nettoyage de pièces, de raffinage d'huiles usées, d'élimination de déchets dangereux et non dangereux, d'intervention d'urgence et de lutte contre les déversements, ainsi que des services industriels et de terrain. Les secteurs d'activité de la société comprennent les services environnementaux, les activités pétrolières et les services industriels et de terrain. Les services environnementaux comprennent les activités de nettoyage des pièces détachées, de collecte et d'élimination des déchets dangereux et non dangereux en conteneurs, d'aspiration des eaux usées et de recyclage de l'antigel. Les activités pétrolières comprennent la collecte d'huiles usagées, la vente de mazout recyclé, les activités de raffinage des huiles usagées et les services d'enlèvement et d'élimination des filtres à huile usagés. Elle vend de l'huile de base raffinée, des coproduits de la raffinerie et du mazout recyclé. Les services industriels et de terrain comprennent les services industriels et de terrain de la société et le traitement des déchets non dangereux. Ils comprennent les services industriels et de terrain, les interventions d'urgence et en cas de déversement et le traitement des déchets non dangereux.

Secteur Services et équipements environnementaux