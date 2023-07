Heritage Financial Corporation est une société de portefeuille bancaire. La société s'occupe principalement de la planification, de la direction et de la coordination des activités commerciales de sa filiale à 100 %, Heritage Bank (la Banque). Ses activités consistent principalement en des prêts commerciaux et des relations de dépôt avec les petites et moyennes entreprises et leurs propriétaires dans ses zones de marché et à attirer des dépôts du grand public. Elle accorde également des prêts pour la construction immobilière et le développement de terrains, des prêts à la consommation et des prêts immobiliers résidentiels à des fins de vente ou d'investissement sur des propriétés résidentielles situées principalement dans son marché. Ses activités de prêt sont menées par l'intermédiaire de la Banque. La Banque octroie des prêts à la construction pour des propriétés résidentielles et pour des propriétés commerciales et multifamiliales. La Banque mène ses activités à partir de ses quelque 50 succursales situées dans l'État de Washington, dans la grande région de Portland, en Oregon, et à Eugene, en Oregon.

Secteur Banques