Heritage Global Inc. est une société de services spécialisée dans les transactions d'actifs financiers et industriels. Elle fournit divers services, notamment des acquisitions, des remises à neuf, des cessions, des évaluations et des prêts décrochés. Ses segments comprennent la division des actifs industriels et la division des actifs financiers. La division des actifs industriels comprend Auction and Liquidation, qui propose des services complets de vente aux enchères, d'évaluation et de conseil en matière d'actifs, y compris l'acquisition d'installations de fabrication clés en main et de machines et équipements industriels d'occasion, et Refurbishment & Resale, qui acquiert, remet à neuf et fournit des équipements de laboratoire spécialisés. La division "Financial Assets" comprend Brokerage, qui se charge de l'amortissement des créances aux États-Unis et au Canada pour le compte de créanciers, notamment des banques, des sociétés de prêts hypothécaires et des sources de prêts automobiles et alternatifs, et Specialty Lending, qui propose des solutions de financement spécialisées aux investisseurs dans les portefeuilles de créances irrécouvrables et non performantes.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds