Heritage Insurance Holdings, Inc. est une société holding d'assurance dommages. La société fournit principalement de l'assurance résidentielle personnelle et commerciale par l'intermédiaire de ses filiales de compagnies d'assurance. Elle est intégrée verticalement et contrôle ou gère pratiquement tous les aspects de la souscription d'assurance, du service à la clientèle, de l'analyse actuarielle, de la distribution et du traitement et de l'ajustement des sinistres. Par l'intermédiaire de ses filiales, Heritage Property & Casualty Insurance Company (Heritage P&C), qui fournit une assurance habitation pour les particuliers et les entreprises et une assurance responsabilité civile pour les entreprises, Narragansett Bay Insurance Company (NBIC), qui fournit une assurance habitation pour les particuliers et les entreprises, et Zephyr Insurance Company (Zephyr), qui fournit une assurance habitation pour les particuliers et une assurance pour les biens exposés au vent à Hawaï. La société fournit une assurance habitation aux particuliers dans environ 14 États de l'est et du golfe et une assurance habitation aux entreprises dans trois de ces États.