Heritage NOLA Bancorp, Inc. est une société holding bancaire. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Heritage Bank of St. Tammany (la Banque), fournit des services bancaires. La Banque opère en tant que banque de proximité fournissant divers services financiers par le biais de ses quatre succursales, deux à Covington, une à Slidell et une à Madisonville, en Louisiane. Les principaux produits de prêt de la Banque sont les prêts résidentiels unifamiliaux et les prêts immobiliers commerciaux. Ses principaux produits de dépôt sont les comptes à vue et les comptes d'épargne, ainsi que les certificats de dépôt. L'activité de la banque consiste principalement à recevoir des dépôts du public et à investir ces dépôts, ainsi que les fonds générés par les opérations, dans des prêts immobiliers résidentiels, y compris des propriétés non occupées par leur propriétaire et des lignes de crédit sur valeur domiciliaire, ainsi que dans l'immobilier commercial. Elle octroie également des prêts fonciers, des prêts à la construction et des prêts multifamiliaux, ainsi que des prêts à la consommation et des prêts aux entreprises commerciales.

Secteur Banques