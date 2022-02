Hermès International : A proximité d'une zone de soutien 14/02/2022 | 11:28 Nicolas Chéron 14/02/2022 | 11:28 achat En cours

Cours d'entrée : 1172.5€ | Objectif : 1310€ | Stop : 1136€ | Potentiel : 11.73% Enfermé au sein d'un trading range, le titre Hermès International revient à proximité de la borne basse de cette phase de distribution. L'ouverture de positions haussières apparaît opportun.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 1310 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 75% à l'horizon 2023.

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Avec un PER attendu à 53.92 et 48.67 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Données financières EUR USD CA 2021 8 967 M 10 136 M - Résultat net 2021 2 340 M 2 645 M - Tréso. nette 2021 5 647 M 6 383 M - PER 2021 53,2x Rendement 2021 0,59% Capitalisation 124 Mrd 140 Mrd - VE / CA 2021 13,2x VE / CA 2022 11,5x Nbr Employés 16 966 Flottant 32,3% Prochain événement sur HERMÈS INTERNATIONAL 18/02/22 Année 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Dernier Cours de Cloture 1 186,50 € Objectif de cours Moyen 1 404,89 € Ecart / Objectif Moyen 18,4% Révisions de BNA

Dirigeants et Administrateurs Axel Dumas Co-Executive Chairman-Management Board Henri-Louis Bauer Co-Executive Chairman-Management Board Éric Marie Joseph du Halgouët Executive Vice President-Finance Éric de Seynes Chairman-Supervisory Board Nicolas Faure Operations Director