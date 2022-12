Hermès International : Nouveau test d'une zone support 23/12/2022 | 08:38 achat En cours

Cours d'entrée : 1467.5€ | Objectif : 1600€ | Stop : 1400€ | Potentiel : 9.03% Le retour des cours à proximité de la borne basse d'un trading range confère un bon timing à l'ouverture de positions haussières sur le titre Hermès International.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 1600 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.



Points faibles Avec un PER attendu à 49.44 et 44.19 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.



Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.



Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.



Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.



Sous-secteur Habillement et accessoires Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HERMÈS INTERNATIONAL -4.65% 162 210 LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VU.. -5.91% 363 164 ESSILORLUXOTTICA -8.33% 80 854 COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEM.. -13.91% 72 344 LULULEMON ATHLETICA INC. -20.06% 39 903 ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITE.. -12.40% 35 630 TITAN COMPANY LIMITED -1.63% 26 576 LI NING COMPANY LIMITED -20.80% 22 769 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GRO.. 11.27% 20 003 SHENZHOU INTERNATIONAL GROU.. -42.16% 16 711 PRADA S.P.A. -11.22% 14 535

Données financières EUR USD CA 2022 11 460 M 12 142 M - Résultat net 2022 3 178 M 3 367 M - Tréso. nette 2022 7 978 M 8 454 M - PER 2022 48,4x Rendement 2022 0,76% Capitalisation 153 Mrd 162 Mrd - VE / CA 2022 12,7x VE / CA 2023 11,2x Nbr Employés 18 428 Flottant 32,0% Prochain événement sur HERMÈS INTERNATIONAL 17/02/23 Année 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Dernier Cours de Clôture 1 464,50 € Objectif de cours Moyen 1 416,73 € Ecart / Objectif Moyen -3,26% Révisions de BNA

Dirigeants et Administrateurs Axel Dumas Co-Executive Chairman-Management Board Henri-Louis Bauer Co-Executive Chairman-Management Board Éric Marie Joseph du Halgouët Executive Vice President-Finance Éric de Seynes Chairman-Supervisory Board Nicolas Faure Operations Director