Hermès : Barclays démarre le suivi à 'pondérer en ligne'

Barclays a démarré mercredi le suivi du titre Hermès en conseillant de le 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours de 1160 euros.



Dans une note consacrée au secteur du luxe en Europe, sur lequel il dit afficher une opinion 'positive', le broker justifie sa recommandation neutre sur Hermès par des questions de valorisation.



'Grâce au caractère exclusif de ses produits, à une forte visibilité sur la demande et à des marges résistantes, Hermès s'est toujours traité sur la base d'une prime par rapport au reste du secteur', rappelle-t-il dans l'étude.



Barclays estime cependant qu'après avoir dépassé ses niveaux de marge bénéficiaire de 2019 au premier semestre, les marges de la maison parisienne devraient se normaliser sur la seconde partie de l'année.



Le courtier dit par ailleurs ne percevoir qu'un potentiel de hausse limité aux cours actuels, même si le titre s'est récemment dévalorisé (encore 45% de gains depuis le début de l'année).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.