Hermès : Invest Securities abaisse son objectif de cours

Invest Securities réaffirme sa recommandation 'vente' sur Hermès International avec un objectif de cours revu en baisse de 1136 à 1030 euros, estimant que le statut de la maison de luxe 'demeure unique mais toujours surpayé'.



Selon le bureau d'études, la pureté du business model du groupe 'rencontre un écueil, celui de ne pas offrir les relais de croissance propres à LVMH sur un plan sectoriel, évalué pourtant sur des bases beaucoup plus modestes'.



Si les chiffres du troisième trimestre sont alignés sur la tendance du premier semestre (+23%) avec une croissance organique de +24%, l'analyste 'bute toujours sur la valorisation où l'on ne peut se fonder que sur la référence à une appréciation intrinsèque par les flux'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.