Hermès : Invest Securities relève sa cible, reste à 'vente'

Invest Securities réaffirme son opinion 'vente' sur Hermès malgré un objectif de cours rehaussé de 580 à 780 euros, considérant que 'justifier une capitalisation à trois chiffres en milliards devient une gageure...'



'Le sellier est-il à l'aube d'un super cycle de croissance ? Au vu des performances réalisées au quatrième trimestre, la question se pose, mais l'évaluation d'Hermès à 12,6 fois son CA 2020 en VE, fait plus que l'exiger', estime l'analyste.



'Si le cycle du luxe reprend, nous n'imaginons pas qu'Hermès puisse faire mieux en moyenne que ses 'pairs', en particulier LVMH Mode & Maroquinerie et même Kering, dont le multi marques est un relais de croissance', poursuit-il.



