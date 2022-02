Hermès : Invest Securities relève son objectif

Invest Securities estime que les résultats 2021 du Sellier sont exceptionnels en termes de croissance (+42% en CA à TCC) et de rentabilité (ROC +78% avec une marge de 39,3%) au plus haut historique.



' Mais l'amour qu'inspire le modèle unique d'Hermes dans l'industrie du luxe ne doit pas rendre totalement aveugle. Peu importe que le T4 et sa croissance de CA TTC ramenée à +11% (en ligne avec le consensus) ne soit qu'un avatar dans un parcours exemplaire, cela montre certaines limites dans la gestion de la chaîne de valeur... Surtout lorsque l'on brandit les comparaisons avec les performances de la division Mode & Maroquinerie de LVMH, dont le fonctionnement presque à flux tendu l'expose davantage aux contraintes capacitaires, mais en attendant c'est celui du sellier qui a été impactée au T4 dans les métiers du cuir ' indique le bureau d'analyse.



' Même si ceci est la conséquence d'une demande qui peine à être satisfaite, c'est difficile à admettre lorsque cela émane d'un opérateur connu pour la contingenter. C'est sur le plan boursier une situation qui n'est pas permise pour une valeur dont les multiples gravitent dans la stratosphère. Cela dit l'action a déjà corrigé une bonne partie des excès depuis ses plus hauts de fin 2021 (-28%) et nous nous rapprochons d'un niveau qui laisse entrevoir un changement de recommandation, même si notre opinion demeure dans l'immédiat à la vente avec un objectif de cours de 1016E (contre 975 E) ' rajoute Invest Securities.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.