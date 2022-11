Hermès : Oddo maintient son opinion sur le titre

Oddo conserve son avis Surperformance sur le titre Hermes et maintient son objectif de cours à 1555E.Alors que le ton général reflété sur les marchés d'actions est resté positif la semaine dernière, des mouvements modérés ont continué d'être observés sur les valeurs de luxe note l'analyste.La confirmation que les perspectives des taux américains étaient moins hostiles est pour Oddo, ' une demi-bénédiction pour le secteur européen du luxe, car cela implique également un euro plus fort '.Sur une base moyenne pondérée, le secteur est en hausse d'environ 30 % depuis les plus bas de la mi-juin pour un Stoxx 600 en hausse de 9 % sur la même période relève encore l'analyste.Des publications récentes suggèrent que le T3 du secteur Luxe a connu une nette réaccélération séquentielle, la croissance moyenne ayant probablement fini à +19%. Hermès a d'ailleurs annoncé + 24 % au T3.Pour le secteur enfin, Oddo prévoit une croissance de +5% en glissement annuel pour le T4, ce qui laisse entrevoir une croissance d'environ +15% pour l'exercice 2022 ' et une croissance de +6% en glissement annuel pour l'exercice 23 '.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.