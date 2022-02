Hermès : Oddo réitère son conseil sur le titre

Oddo indique dans son étude du jour que la croissance du secteur du luxe reste éclatante mais il va être animé par des tendances contradictoires et pourrait ralentir un peu plus visiblement courant 2022. L'analyste table sur une croissance de 9% cette année du secteur contre une moyenne proche de 12% ces derniers exercices.



' Nous pensons que la tendance moyen terme reste favorable à +8%/+9% par an en ligne avec l'historique long '.



Oddo rappelle que LVMH, Hermès et Richemont (Cartier) ont enregistré sur 2021 des croissances par rapport à 2019 nettement au-dessus de 30%.



' Après un T4 excellent, la demande en biens de luxe devrait rester soutenue début 2022 mais la bonne tenue des clientèles locales dans la plupart des zones ne doit pas faire oublier une claire décélération de la croissance annuelle en Chine au 2ème semestre 2021. Une décélération de la croissance d'ensemble est à attendre (nous tablons toujours sur +9% pour 2022) ' indique le bureau d'analyses.



' Cet environnement nous conforte dans nos préférences pour les titres aux marques les plus fortes : LVMH, Hermès et Moncler ' indique l'analyste.



Oddo confirme donc son opinion Surperformance sur LVMH (objectif de cours de 837 E), Moncler (OC 71 E) et Hermès (OC 1 660 E).



L'analyste reste à neutre sur Kering (OC 725 E) et Richemont (OC 152 E) et à Sous performance sur Swatch (OC 294 CHF) et Burberry (OC 1 910p).



