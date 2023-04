Hermès : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Hermès avec un objectif de cours révisé en hausse de 2000 à 2073 euros, jugeant que 'l'attrait relatif du titre reste intact au vu d'un succès commercial non démenti et d'une position structurelle robuste'.



'Le gain potentiel paraît certes modéré mais il doit être examiné dans le contexte d'un secteur qui a maintenant gagné 30% depuis le début de l'année', souligne l'analyste, dans sa note revenant sur le point d'activité du groupe de luxe, en fin de semaine dernière.



'Notre conviction en relatif sur le titre ne peut que sortir renforcée, à ce stade, au vu d'un succès commercial indéniable dans l'ensemble des zones alors que la position fondamentale de la franchise reste très favorable (résilience, potentiel de croissance durable)', poursuit-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.