Hermès : Oddo remonte son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Hermès International avec un objectif de cours remonté de 1495 à 1555 euros, remontée qui reflète peu ou prou la hausse de ses estimations de résultats et suggère un potentiel de hausse à 12 mois proche des 20%.



'La valeur reste notre top pick du secteur', affirme l'analyste qui met en avant une désirabilité indiscutable de la marque et de l'ensemble de ses collections, un pouvoir prix inégalé, ainsi qu'un profil plus défensif en cas de ralentissement conjoncturel marqué.



Selon lui, ces éléments restent les piliers d'un 'cas d'investissement favorable qui demeure bel et bien', et 'les tendances observées au troisième trimestre confirment si besoin en était la qualité du positionnement' du groupe de luxe.



