Hermès : Oddo remonte son objectif de cours

Hermès a publié au titre de l'exercice 2022 un chiffre d'affaires de 11 602 ME en croissance de +23% tcc et un EBIT de 4 697 ME, soit une marge à 40,5%.



Les prévisions d'Oddo étaient respectivement 11 406 ME et 4 464 ME (marge 39,1%) et le consensus Visible Alpha était à 11 427 ME et 4 555 ME (marge juste sous les 40%).



' Le CA annuel excède les attentes du consensus de 2% et l'écart atteint 3% au niveau de l'EBIT, ce qui met de fait en exergue une excellente performance en fin d'année ' indique l'analyste.



' Au sein de l'Asie Pacifique, la Chine est restée en croissance à deux chiffres chez Hermès, le groupe ressentant beaucoup moins que ses concurrents de perturbations COVID '.



Le groupe a publié un résultat net part du groupe de 3 367 ME (Oddo attendait 3 143 ME) et sa position trésorerie nette franchit le cap des 9 MdE à fin 2022 (elle s'élevait à c. 6.7 MdE à fin 2021).



' Pas de rupture de tendance en entrant sur 2023 mais un message toujours prudent sur la marge, nous remontons tout de même nos prévisions EBIT de +2% ' rajoute Oddo.



Oddo confirme son conseil Surperformance sur la valeur et remonte son objectif de cours de 1 794 E à 1 854 E.



