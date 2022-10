Hermès : Stifel augmente son objectif de cours

Stifel maintient sa recommandation conserver mais augmente son objectif de cours à 1230E sur le titre Hermès.



'Nous avons relevé nos prévisions de ventes et d'EBIT pour l'exercice 22-23E de 1% et 3%, respectivement', commence l'analyste.



'Nous modélisons une croissance organique des ventes (COV) de +14% au niveau du groupe au 3ème trimestre 2022, ce qui implique une COV de +60% sur trois ans, contre +59% au 2ème trimestre 22 et +69% au 1er trimestre 22', poursuit Stifel pour qui Hermès devrait 'atteindre la barre des 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année'.



'En résumé, termine l'analyste, nous pensons qu'Hermès bénéficie d'une excellente flexibilité en matière de prix et de P&L à l'approche de 2023.'



