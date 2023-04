Hermès : UBS relève son objectif de cours

UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 2246 E (au lieu de 2140 E) après l'annonce des chiffres du 1er trimestre 2023.



' Nous relevons nos estimations de +2%/+4%/+3% sur les années à venir ' indique le bureau d'analyses.



' Le chiffre d'affaires du 1er trimestre de 3 380 millions d'euros est supérieur de 6 % au consensus de 3 192 millions d'euros et à l'estimation d'UBSe de 3 202 millions d'euros, avec une croissance organique des ventes de +23 %, bien supérieure au consensus de +16 % (UBSe +17 %) ' indique UBS.



