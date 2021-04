Hermès : Bank of America passe à l'achat

Bank of America a relevé vendredi sa recommandation sur Hermès de 'neutre' à 'achat', estimant que les résultats de premier trimestre de la maison de luxe devraient mettre en évidence la 'force de sa marque'.



Dans une note consacrée au luxe européen, le bureau d'études indique que ses estimations sur le groupe pour la période 2021-2022 se situent désormais 10% au-dessus du consensus.



Il s'attend à ce titre à ce que les révisions à la hausse des prévisions des analystes continuent à porter la valeur.



'S'il est vrai qu'Hermès n'est pas faiblement valorisé avec un PER 2022 de 45x , il ne l'a jamais été et ne le sera sans doute jamais', fait par ailleurs valoir la banque d'affaires américaine.



BofA fait également remarquer que le titre Hermès a surperformé le marché de 450% au cours des 10 dernières années.



Son objectif de cours passe de 1000 à 1150 euros, soit un potentiel d'appréciation de 21%.



