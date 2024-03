La créatrice d'Hermès, Nadege Vanhee, a ajouté une touche country et western à sa collection automne-hiver, en faisant défiler des bottes de motard et des vestes en cuir cloutées sur un podium bordé de rideaux de pluie.

Les mannequins ont défilé devant les gouttes d'eau en présentant une ligne élégante d'ensembles en cuir comprenant des pantalons plats à taille haute, évasés en forme de botte et portés avec des bottes de cheville à bouts pointus - à la manière des cow-boys.

Les jupes crayon fendues, associées à des blousons bombardiers, avaient un air de jeunesse, tandis que les trenchs cintrés avaient une saveur plus traditionnelle.

Les notes du défilé font référence à la nécessité de "braver les éléments" et citent des cuirs résistants, des twills robustes et des cachemires souples.

Pour son salut, Vanhee a levé les bras et s'est trémoussée sur une bande sonore rythmée - "Never Say Never" de Romeo Void - sous les applaudissements du public.

La Semaine de la mode de Paris se poursuit jusqu'au 5 mars, avec les défilés de quelques-uns des plus grands noms de l'industrie, dont Louis Vuitton et Dior de LVMH, Saint Laurent et Balenciaga de Kering, et Chanel. (Reportage de Mimosa Spencer ; Rédaction d'Alison Williams)